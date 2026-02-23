¿Apostarías por mí? Haz valer tu voto y elige a la primera pareja nominada de la sexta semana en '¿Apostarías Por Mí?'; ¡Vota ya! Es hora de hacer valer tu voto y elige a la pareja que quieres quede nominada. Aquí los detalles.

¡Las votaciones quedaron abiertas! Sí, desde este momento ya puedes votar por la pareja que quieres que quede nominada esta noche, entre las dos que tuvieron el peor tiempo en el desafío de hoy ‘Bala, bala’.

Las dos parejas que están en riesgo de quedar nominadas son: Mario y Brenda Bezares, y Gigi y David. Pero lo que cambia esta noche es que el público es quien decidirá quién sube al cuadro de nominados.

¡Vota ya por la pareja que quieres que quede nominada!

¿Apostarías Por Mí?



Está en tus manos decidir qué pareja entre Mario y Brenda Bezares, y Gigi y David, es la primera pareja nominada de la sexta semana. Para eso vota aquí y haz valer tu voz para que sea el público quien tenga el poder de decidir a la pareja nominada de esta semana.

Entre más votes por la pareja que quieres que quede nominada, más probabilidades hay de que sea la que tú elegiste que quede en el cuadro.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formatode Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.