¿Apostarías por mí? Laysha y El Malito desean concebir a su primer bebé dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y ¡ya tienen hasta el nombre! La querida pareja que fue salvada de la eliminación el pasado domingo, confesó que tiene deseos de tener a su primer bebé dentro de la famosa villa

Una de las parejas salvadas de ‘¿Apostarías por Mí?’ y que se ha ganado el cariño y apoyo del público es la conformada por Laysha y El Malito, quienes tras ser salvados de ser eliminados este pasado domingo, hicieron una fuerte confesión en vivo.

Tras saberse salvados y muy emocionados por permanecer otra semana dentro de ‘¿Apostarías por Mí?’, Laysha y El Malito confesaron en la transmisión del show en vivo que les gustaría concebir a su primer hijo dentro de la villa, y que de ser así, hasta ya tienen pensado el nombre que le pondrían.

Laysha y El Malito quieren ponerse a su futuro hijo Lupillo

Fue en una plática entre Laysha y El Malito, que se dio tras darse a conocer a la primera pareja eliminada del reality, que ambos conversaron tranquilamente sobre su futuro hijo.

"Lupillo se rió mucho con lo que dijiste del bebé, el tipo se estaba muriendo… El Malito



Le dijo El Malito a Laysha, mientras se desvestía para prepararse a dormir tras una noche muy intensa.

“Es la verdad, yo le pondría Lupillo, pero no le pondría Guadalupe, ¿tú sabes que él se llama Guadalupe?, pero a nuestro hijo le pondría Lupillo Laysha



¿Laysha y El Malito será la primera pareja en tener intimidad dentro de la villa?

