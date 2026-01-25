TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha, 'El Malito', Adrián y Nuja fueron salvados por el público en ¿Apostarías por mí?

Después de que Alana y Jim hicieron el menor tiempo en el Duelo de salvación no siguieron las reglas, por lo que siguieron en la placa junto Laysha, 'El Malito', Adrián y Nuja en ¿Apostarías por mí?

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video El Malito y Laysha están muy paniqueados con El Duelo de Salvación

Este 25 de enero se realizó la primera noche de eliminación en ¿Apostarías por mí?, donde Laysha y ‘El Malito’ se enfrentaron a Alana y Jim en el Duelo de Salvación, d onde solo una pareja podía salir de la placa.

Durante el desafío ‘Librero del Caos’, Jim y Alana fueron los ganadores al hacer el menor tiempo, pero no cumplieron con las instrucciones, por lo que nadie ganó y todos siguieron en la placa.

Laysha y 'El Malito'

fueron salvados en ¿Apostarías por mí?

Al llegar al foro las parejas nominadas, Alan Tacher fue el encargado de dar la buena noticia, donde Laysha y 'El Malito' fueron los primeros participantes que fueron salvados por el público, dejando a Adrián, Nuja, Jim y Alana esperando saber quiénes podrían regresar a la Villa.

Laysha y El Malito regresan a la Villa de ¿Apostarías por mí?
Laysha y El Malito regresan a la Villa de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Tras enterarse que habían sido salvados, la pareja se abrazó y les pidieron regresar a la Villa.

Adrián y Nuja son salvados en ¿Apostarías por mí?

Posteriormente, las parejas nuevamente se reunieron y el conductor les informó a Adrián y Nuja recibieron los votos necesarios para seguir en ¿Apostarías por mí?, dejando eliminados a Alina y Jim.

Adrián y Nuja fueron salvados por el público en ¿Apostarías por mí?
Adrián y Nuja fueron salvados por el público en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

