¿Apostarías por mí? Brenda Bezares deja en shock al revelar que murió por cinco minutos: narra, casi llorando, lo que sufrió Brenda Bezares abrió su corazón en ¿Apostarías por mí? y reveló que cuando era una adolescente murió por cinco minutos tras una delicada cirugía. Esto pasó

Brenda Bezares impactó en ¿Apostarías por mí? al narrar a las parejas todo lo que sufrió siendo una adolescente y cómo murió por cinco minutos.

La esposa de Mario Bezares abrió su corazón y reveló la difícil enfermedad con la que nació, la cual provocó que tuviera una cirugía a corazón abierto.

Brenda Bezares murió por cinco minutos; esto dijo

Ante las miradas atónitas de los participantes, Brenda Bezares recordó el difícil episodio que sufrió desde que era niña y siendo adolescente, cuando estuvo en terapia intensiva tras una delicada cirugía.

“A corazón abierto, tubos, estuve como 31 días igual como en terapia intensiva, una semana estuvo duro todo, pero luego salgo y me dicen los doctores, era la conejilla de indias, venían todos los doctores a ver porque era de las primeras operaciones a corazón abierto que se hacían en Monterrey”, indicó.

La esposa de René Strickler le cuestionó qué padecía, a lo que Brenda Bezares respondió y detalló que desde que era una niña sufrió los estragos del padecimiento.

“ Tenía una comunicación interventricular, los niños regularmente siempre nacen con un pequeño soplo y cuando vas creciendo se cierra, pero a mí no se me cerró. Desde los 5 años me lo detectaron, las uñas moraditas, me faltaba un poco el aire, pero para mí no fue impedimento, desde los 5 años hasta los 12 me estuvieron inyectando penicilina, no te puedo explicar los dolores, me daban unas temperaturas”, relató.

Brenda Bezares confesó que a los 14 años decidieron que necesitaba la cirugía, pero que jamás imaginó que moriría por cinco minutos.

“Yo decía ‘yo veía mucha luz’, yo me veía en la plancha, veía cómo estaban trabajando con mi cuerpo, pero no sentía ni dolor ni nada. Ahora yo sé lo que es estar en el limbo, yo me paraba y me veía ahí dormida, volteaba era nada, blanco y no sentía ni miedo ni dolor… Yo empecé a decir cómo estaban trabajando conmigo, voltea uno y me dice ‘es que te nos fuiste cinco minutos’, ahí me di cuenta que yo me había muerto, es muchísimo”, afirmó.

La cantante relató que su mamá tampoco creía en su relato y afirmaba que quizá todo era producto de la anestesia.

