'¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el desafío de parejas de hoy lunes 26 de enero

Te contamos todos los detalles sobre el desafío de parejas de la segunda semana del reality.

Tras la triste salida de Jim y Alina, quienes se convirtieron en la primera pareja eliminada de ‘¿Apostarías por Mí?, una semana comienza dentro de la villa y con ella nuevos desafíos que cada vez suben de nivel y pondrán aún más a prueba a las 11 parejas restantes.

Así fue el desafío de parejas de la segunda semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’

Con los ánimos encendidos y ya con la energía recuperada, en esta segunda semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’ las parejas tuvieron que enfrentarse a un desafío en el que se combinaron fuerza, concentración y un oído muy agudo.

El desafío consistió en que los hombres debían estar amarrados a un arnés con el que mientras se acercaran a un tablero con diferentes figuras, con la fuerza que le imprimieran, sus mujeres subían en otro arnés para lograr ver el mismo tablero e indicarles a sus esposos qué figura va en qué espacio.

Aunque suena sencillo, el desafío no lo es, ya que la verdadera complicación fue para los hombres, quiénes tendrán que agudizar el sentido del oído para solo escuchar la voz de sus esposas y poder resolver el desafío lo más pronto posible.

