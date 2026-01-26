¿Apostarías por mí? Alina afirma que le parece muy delicado lo que dijo Jim a Maribel Guardia, y Mayito reacciona: "No es cualquier cosita" Alina Lozano se desahogó con sus compañeros en La Villa de ¿Apostarías por mí? sobre lo sucedido durante la visita de Maribel Guardia y Marco Chacón.

Video “Me HERISTE mucho”: Alina entristece por comentario que Jim le hizo a Maribel Guardia

La polémica rodeó a Jim Velásquez y Alina Lozano horas antes de convertirse en la primera pareja en salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

Y es que durante la visita de Maribel Guardia y Marco Chacón, Jim preguntó a la actriz si tenía algún consejo para que su esposa tuviera una figura como la de ella.

Alina le dijo a Jim que su pregunta había estado fuera de lugar y que la había hecho sentir muy mal. Él le ofreció una disculpa argumentando que no lo había hecho con la intención de hacerla sentir mal.

Momentos después, Alina se desahogó con René, Mario, Beta y Alejandra sobre lo que sintió y cómo se lo comunicó a Jim.

"Es que, ¿cómo se te ocurre decir eso? Primero, siento que no te gusto; y segundo, pienso que mi cuerpo no está bien o que mi cuerpo no te gusta a ti. Yo creo que tampoco fue agradable ni para ninguna de las mujeres que estaban ahí, porque, ¿cómo una pareja tuya va a decir eso?", expresó.

La actriz señaló que Jim intentó justificar su reacción sacando a relucir que ella le había tocado los abdominales a Beta; sin embargo, ella destacó que eso era parte de los acuerdos entre ellos, y que lo que hizo con Maribel Guardia no se había platicado y que de habérselo consultado, ella definitivamente habría dicho que no lo hiciera.

"Si me hubiera dicho, yo le hubiera respondido 'ni se te ocurra'", afirmó.

Alina reiteró lo mal que se sintió con ese comentario: "O sea, estás diciendo que tu mujer no te gusta, que qué padre que yo fuera como Maribel Guardia, que es divina, pero ella es ella y yo soy yo".

Mario Bezares, al igual que sus compañeros, coincidieron en que el comentario de Jim estuvo fuera de tiempo.

"Los cuerpos de las mujeres son maravillosos, preciosos, le estoy levantando el ánimo", señaló.

Alejandra opinó que la estancia de Alina y Jim en '¿Apostarías por mí?' les puede servir como una buena oportunidad para marcar límites en su relación.

"Este reality puede ser una oportunidad para ustedes en el poner límites en el tema de bromas. Juegan mucho, pero tal vez este ejercicio va a ser una linda oportunidad para que sepan hasta dónde llegar", resaltó.

Brenda Bezares apoyó esa idea, pues destacó que aunque ella y Mario bromean también sobre su relación, él sabe que hay un límite de respeto.

Mario Bezares atribuyó también el nivel de las reacciones a que Alina y Jim estaban nominados.

"Cualquier cosa explotas", expresó.

Sin embargo, Alina señaló que lo que dijo Jim no fue poca cosa.

"Pero no es cualquier cosita", respondió.

Alina confesó que antes de su ingreso a La Villa de '¿Apostarías por mí?' ella habló con Jim sobre el reto tan grande que representaría este reality para su relación.

"Creo que es difícil, yo se lo dije, es un desafío muy grande para nuestra relación porque nosotros mezclamos todo el tiempo el contenido con nuestra vida de pareja y esto acaba siendo muy retador", compartió.

Mario Bezares sugirió que dieran vuelta a la página y marcaran un límite respecto a realizar contenido y compartir lo que verdaderamente son como pareja.

"Me pareció delicado lo que hizo, no me gustó", señaló Alina.

