apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni revela a sus compañeros de ¿Apostarías por Mí? su mayor debilidad en las competencias

Tras haber tenido algunos conflictos en la competencia de parejas, el actor le contó a sus compañeros que tiene un grave problema en el oído

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Los gritos de Tiby se imponen y Zerboni no escucha nada en la Competencia de Parejas

El ambiente durante y después de la competencia de parejas de este lunes 26 de enero, se encendió entre las parejas de ¿Apostarías por Mí? El desafío consistió en la comunicación, la memoria y en la atención.

Debido a que las distancias eran grandes , las mujeres optaron por empezar a gritarle a sus parejas algunas instrucciones para completar correctamente un tipo rompecabezas, sin embargo, los gritos provocaron peleas entre los competidores.

Salvador Zerboni revela a sus compañeros su punto débil en las competencias

Uno de los más afectados en esta prueba fue Salvador Zerboni, quien desde hace varios años tuvo una complicación que derivó en que perdiera la audición de un oído, por lo que se le complicó la competencia de este lunes.

Nuja Amar fue quien se acercó al actor para preguntarle más detalles de su condición y cuál es el tratamiento que lleva. Zerboni le comentó que tiene poco más de un año que perdió la audición, por un infarto en el oído, la cual le sucedió de manera súbita sin tener algún indicio o malestar, por lo cual estuvo una semana completa hospitalizado.

"Estoy tratando con medicina alternativa. Estoy yendo con una psiquiatra, estoy yendo con los chinos, con los cubanos, que son muy buenos, pero hasta ahora no hemos encontrado (una solución)".
Salvador Zerboni


El villano de telenovela admitió que no quiere quedarse sin audición toda la vida, pero a veces se le olvida y lo recuerda por este tipo de competencias, donde la comunicación es clave para ganar. El actor explicó que cuando empieza a haber mucho ruido, su oído afectado se distorciona y empieza a hacer un sonido más fuerte.

Video Zerboni explica cómo fue que se quedó SIN ESCUCHAR de un oído


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

