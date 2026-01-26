TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: ¿Qué sucedió la madrugada de hoy 26 de enero?

Tras la eliminación de Alina y Jim, te contamos todo lo que pasó en la villa del reality show

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Laysha quieren engendrar a su primer bebé en La Villa de ¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’ cumple ya una semana de transmisión y la vida en la villa se ha tornado emotiva y fuerte para las parejas que habitan el recinto. Este domingo 25 de enero, se vivió en el reality show la primera eliminación, en la que Alina y Jim se convirtieron en los primeros en tener que abandonar el programa.

Tras este impactante episodio, esto fue lo que se vivió en ‘¿Apostarías por Mí?’.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó la madrugada del 26 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí?: ¿Qué parejas han sido eliminadas del reality show?
1 mins

¿Apostarías por mí?: ¿Qué parejas han sido eliminadas del reality show?

¿Apostarías por Mí?
Comentario de Jim sobre el cuerpo de Maribel Guardia causa polémica y Alina rompe en llanto
3 mins

Comentario de Jim sobre el cuerpo de Maribel Guardia causa polémica y Alina rompe en llanto

¿Apostarías por Mí?
¿Cada cuándo cambiarán de habitaciones las parejas en '¿Apostarías por Mí?'?
1 mins

¿Cada cuándo cambiarán de habitaciones las parejas en '¿Apostarías por Mí?'?

¿Apostarías por Mí?
Alina y Jim son eliminados de ¿Apostarías por mí?: Así se despidieron del público
1 mins

Alina y Jim son eliminados de ¿Apostarías por mí?: Así se despidieron del público

¿Apostarías por Mí?
Laysha, 'El Malito', Adrián y Nuja fueron salvados por el público en ¿Apostarías por mí?
1 mins

Laysha, 'El Malito', Adrián y Nuja fueron salvados por el público en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Ninguna pareja gana el primer duelo de salvación de ¿Apostarías por Mí?; el eliminado lo definirá el público
1 mins

Ninguna pareja gana el primer duelo de salvación de ¿Apostarías por Mí?; el eliminado lo definirá el público

¿Apostarías por Mí?
¿Cuál fue el regalo que dejó Maribel Guardia para Lorenzo Méndez y Claudia?
2 mins

¿Cuál fue el regalo que dejó Maribel Guardia para Lorenzo Méndez y Claudia?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consiste el duelo de salvación donde se enfrentarán Alina, Jim, Laysha y 'El Malito'?
2 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consiste el duelo de salvación donde se enfrentarán Alina, Jim, Laysha y 'El Malito'?

¿Apostarías por Mí?
Adrián se disculpa con Nuja y ella le critica su estrategia en ¿Apostarías por mí?
3 mins

Adrián se disculpa con Nuja y ella le critica su estrategia en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Alina acaricia el abdomen de Beta y Jim estalla en celos: "no vas a tocarlo más"
2 mins

Alina acaricia el abdomen de Beta y Jim estalla en celos: "no vas a tocarlo más"

¿Apostarías por Mí?

- Laysha rompe en llanto tras la eliminación de Alina de la villa

- Nuja, Zerboni y Franco sospechan que Beta y otros de la habitación corazón hicieron caras al ver a Adrián y Nuja se habían salvado

- Laysha y Brenda revisan las cosas que dejaron Jim y Alina y Laysha bromea sobre venderlas a los demás

- Laysha y El Malito agradecen continuar en el reality show y hacen una oración de gratitud

- Tiby cree que algunas parejas la consideran escandalosa y no la toleran; Mario le da ánimos y le aconseja no dejarse llevar por opiniones de los demás

- Mario y Brenda apodan a Laura ‘La Oyente’ e insinúan que no aporta mucho al reality show.

- Gigi y David están hartos de la Bodega y quieren saber cuándo saldrán de ahí. Además, se encuentran con arañas y cucarachas

Este lunes conocerás en el show de esta noche a la primera pareja nominada de esta semana, ¿cuál será? No te lo pierdas a las 8P/7C y 5PAC por Unimás y ViX.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX