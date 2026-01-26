¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: ¿Qué sucedió la madrugada de hoy 26 de enero? Tras la eliminación de Alina y Jim, te contamos todo lo que pasó en la villa del reality show



Video Laysha quieren engendrar a su primer bebé en La Villa de ¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’ cumple ya una semana de transmisión y la vida en la villa se ha tornado emotiva y fuerte para las parejas que habitan el recinto. Este domingo 25 de enero, se vivió en el reality show la primera eliminación, en la que Alina y Jim se convirtieron en los primeros en tener que abandonar el programa.

Tras este impactante episodio, esto fue lo que se vivió en ‘¿Apostarías por Mí?’.

¿Qué pasó la madrugada del 26 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?

- Laysha rompe en llanto tras la eliminación de Alina de la villa

- Nuja, Zerboni y Franco sospechan que Beta y otros de la habitación corazón hicieron caras al ver a Adrián y Nuja se habían salvado

- Laysha y Brenda revisan las cosas que dejaron Jim y Alina y Laysha bromea sobre venderlas a los demás

- Laysha y El Malito agradecen continuar en el reality show y hacen una oración de gratitud

- Tiby cree que algunas parejas la consideran escandalosa y no la toleran; Mario le da ánimos y le aconseja no dejarse llevar por opiniones de los demás

- Mario y Brenda apodan a Laura ‘La Oyente’ e insinúan que no aporta mucho al reality show.

- Gigi y David están hartos de la Bodega y quieren saber cuándo saldrán de ahí. Además, se encuentran con arañas y cucarachas

