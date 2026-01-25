TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cada cuándo cambiarán de habitaciones las parejas en '¿Apostarías por Mí?'?

La organización de las habitaciones no es algo fijo en este reality de parejas. Aquí te contamos cada cuándo se van a tener que mover los competidores

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Franco y Breh DISCUTEN con Brenda los próximos pasos a seguir en La Villa

Las habitaciones de ¿Apostarías por Mí? están creando todo un dilema entre las parejas y los fans, pues algunas alianzas ya se empezaron a crear, precisamente después de que los famosos se acomodaron en la villa.

Algo que diferencia este reality es que sí puede hacer alianzas, pero se empezará a complicar ya que habrá rotación en las habitaciones, por lo que las parejas tendrán que convivir con todos, hasta cierto momento.

¿Apostarías por Mí?: ¿Cómo y cada cuando será el cambio de habitaciones?

En la lujosa villa hay varias habitaciones, la Suite Diamante, Trébol, Corazón y la Bodega, cada una representa algo distinto para las parejas.

La suite Diamante significa que la habitará la pareja que mejor desempeño tenga en el Desafío de los lunes, además es un lugar muy privado, donde sólo lo podrán habitar los famosos más fuertes.

La habitación Trébol tiene cuatro camas y es la combinación perfecta entre comodidad y convivencia.

La habitación Corazón es la que más camas tiene y es un espacio donde habitan más parejas, por lo que puede que exista una mejor convivencia e incluso, empiezen los roces entre los famosos.

La Bodega es un espacio donde sólo hay lo necesario para descansar, además está alejada de la villa y representa la incomodidad.

Todas y cada una de las parejas tendrán la oportunidad de rotar entre estas habitaciones cada semana, la cual se definirá después del Desafío de Parejas, por lo que algunas estrategias y alianzas se pueden quebrar a lo largo del reality.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

