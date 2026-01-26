¿Apostarías por mí? Comentario de Jim sobre el cuerpo de Maribel Guardia causa polémica y Alina rompe en llanto Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón fueron la primera Súper Pareja en visitar la Villa de ¿Apostarías por mí? A pesar de que todos la estaban pasando bien, Jim hizo un comentario que no le agradó a Alina



Video Alina termina devastada tras la visita de Maribel Guardia a La Villa

El pasado 25 de enero, Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón fueron la primera Súper Pareja en ¿Apostarías por mí?, donde no solo hablaron sobre cómo tener un matrimonio exitoso, también hicieron una dinámica con los participantes que hizo llorar a más de uno.

Jim hace un comentario inapropiado y Alina termina llorando en ¿Apostarías por mí?

Al llegar a la Villa, Maribel Guardia y su esposo pasaron al comedor con el resto de las parejas para disfrutar de una rica comida mientras conversaban sobre su historia de amor, momento en el que Jim le hizo una pregunta a la actriz que no fue del agrado de su esposa.

Durante la conversación, Jim levantó la mano y le pidió un consejo a Maribel Guardia, preguntándole cómo se mantiene en forma frente a Alina.

“Maribel, yo quiero un consejo tuyo. ¿Qué consejo le das a mi mujer para tener ese cuerpazo que tienes?”, dijo Jim y de inmediato Alina le respondió: “Qué mal gusto”.

Minutos después, Maribel comenzó una dinámica donde cada pareja hizo una promesa mientras se colocaban una pulsera roja, donde participaron todos.

Tras la salida de Maribel Guardia y su esposo, Alina y Jim hablaron en la habitación Corazón, donde la actriz externó su desagrado ante el comentario que hizo previamente en el comedor.

“¿Cómo se te ocurre decir eso? Si así no te gusto, ese es tu tema, te puedes conseguir una como esa belleza de actriz, la puedes conseguir así”, dijo Alina, entre lágrimas.

Al escucharla, Jim, de inmediato, le pidió disculpas, asegurando que su intención nunca fue lastimarla. “Me heriste mucho. Me sentí descalificada, me sentí no amada, me sentí…”, expresó Alina

Maribel Guardia opina sobre el comentario que hizo Jim durante su visita a la Villa de ¿Apostarías por mí?

Al llevar ese tema al Foro, los analistas aseguraron que fue “muy malo” lo que hizo Jim, incluso Lupillo aseguró que eso nunca se le dice a una pareja y Cecilia Galliano destacó que quien debió hacer esa pregunta era Alina, no su esposo.

Marco Chacón, el esposo de Maribel, destacó que Jim no hizo ese comentario “en mala onda. Es joven y se dejó llevar por el momento, pero le faltó tacto”.

Maribel Guardia tomó la palabra y compartió que el influencer quiso ser amable con ella, pero que no debes olvidarte de la persona que tienes a un lado cuando haces ese tipo de comentarios.

“Le falta un poquito de decir: ‘Mi amor, tú estás divina, pero Maribel, ¿qué haces para mantenerte así? Porque los dos tenemos problemas con el peso, por decir algo. Lo que quiso fue ser amable conmigo, pero no tuvo el tacto para hacerlo”, precisó la actriz.

Video “Estuvo fuera de tono”: Marco Chacón reacciona al halago de Jim para Maribel Guardia



