¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por mí?: ¿Qué parejas han sido eliminadas del reality show? En ¿Apostarías por mí?, 12 parejas de celebridades cumplirán con varios desafíos para poder ganar 300 mil dólares, mientras permanecen en una lujosa villa 24/7

Video Alina y Jim se despiden con emotivas palabras de ¿Apostarías por mí?

El pasado 18 de enero comenzó ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision en el que 12 parejas de celebridades aceptaron el reto de permanecer ocho semanas en una lujosa villa aislados, siendo grabados 24/7 mientras cumplen diversos desafíos en los que pueden llevarse hasta 300 mil dólares.

Estas son las parejas que han sido eliminadas en ¿Apostarías por mí?

Cada domingo, la pareja que no supere el duelo de salvación y no cuente con los votos del público, tendrá que salir del reality show.

1- Alina Lozano y Jim Velásquez

Esta pareja fue la primera en ser nominada y, aunque hicieron el menor tiempo en el Duelo de Salvación, no pasaron el desafío por no cumplir con las reglas, por lo que 3 parejas siguieron en la placa.

Al final del show, la noche del pasado 25 de enero, Alina y Jim fueron eliminados, mientras que Laysha, ‘El Malito’, Adrián y Nuja regresaron a la Villa.

Video ¡Alina y Jim son la primera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?



