¿Apostarías por mí? Marco Chacón reacciona a polémica tras comentario "fuera de tono" de Jim sobre Maribel Guardia Tras la visita de Maribel Guardia y Marco Chacón a La Villa de ¿Apostarías por mí?, un comentario de Jim sobre Maribel Guardia frente a Alina desató polémica.

Video “Me HERISTE mucho”: Alina entristece por comentario que Jim le hizo a Maribel Guardia

Horas antes de convertirse en la primera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?, Jim Velásquez y Alina Lozano protagonizaron una fuerte pelea dentro de La Villa.

Alina no ocultó su molestia ante el comentario que Jim hizo frente a ella sobre el cuerpo de Maribel Guardia.

Y es que durante la visita de Maribel Guardia y Marco Chacón a las parejas, Jim preguntó a la actriz si tenía algún consejo para que Alina tuviera una figura como la suya.

Durante el Post Show, Marco Chacón reaccionó a la polémica que se desató en La Villa con la pregunta de Jim para Maribel Guardia.

"Creo que tienen los nervios normales, hoy que tuvo un roce: lo que pasa es que este chico (Jim) le dijo a su novia que por qué no podía estar como Maribel", recordó.

Lambda García destacó que el comentario de Jim pudo herir susceptibilidades en Alina.

"Herir susceptibilidades porque le dijo a Maribel que le diera un consejo para que pudiera estar", dijo.

Marco coincidió con Maribel Guardia en que Jim no lo hizo con la intención de lastimar a Alina; sin embargo, destacó , sí estuvo fuera de tono.

"No lo hizo de mala onda, como para tirarle un piropo a Maribel, pero sí estuvo fuera de tono porque la tiene que querer como es", mencionó.

La host digital Arana Lemus opinó que ninguno de los dos la pasó bien tras la polémica.

"Alina se sintió un poco abrumada y aludida por lo que dijo; él tampoco la pasó nada bien", resaltó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.