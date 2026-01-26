¿Apostarías por mí? Maribel Guardia revela por qué terminó con Marco Chacón en el pasado: hace fuerte declaración en vivo Maribel Guardia acudió como invitada a ¿Apostarías por mí?, donde impactó al revelar por qué terminó con su esposo Marco Chacón años atrás. Esto fue lo que dijo

Video Maribel Guardia confiesa que una vez terminó con su esposo por la diferencia de edad

Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón acudieron este 25 de enero como invitados a ¿Apostarías por mí?, donde la actriz hizo una fuerte declaración sobre su matrimonio.

Frente a Alejandra Espinoza, la actriz reveló que terminó con su marido años atrás y destapó el fuerte motivo que la orilló a tomar dicha decisión.

¿Por qué Maribel Guardia terminó con Marco Chacón? Esto se sabe

A su llegada al foro, Maribel Guardia y Marco Chacón leyeron una inesperada pregunta, que decía: “¿Cuál fue la primera vez que tuvieron que luchar por su amor y por qué?”.

En ese momento, Maribel Guardia confesó que ella terminó con Marco Chacón hace años y dejó en shock al revelar el motivo.

“ La primera vez, mira yo le llevo a Marco 10 años, entonces yo decidí que lo tenía que dejar, porque dije ‘esto no puede seguir, le llevo 10 años, esto no va a funcionar’, entonces yo terminé con él porque decía ‘no puedo estar con un hombre más joven que yo, no me puedo enamorar de un hombre más joven que yo’”, precisó.

Ante su confesión, Maribel Guardia indicó que el amor que había y a la fecha hay entre ella y Marco Chacón fue tan fuerte, que decidió retomar su relación amorosa y ahora están más enamorados que nunca.

“ El amor fue mucho más fuerte y al final uno no sabe cuánto tiempo va a vivir, siempre te la pasas pensando en el futuro, pero no sabes si el futuro existe, vivimos este momento presente y 30 años después estamos aquí, amándonos más que nunca y sintiéndome una mujer muy feliz de tener un hombre como él a mi lado”, comentó en ¿Apostarías por mí?

