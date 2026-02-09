TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha lanza fuerte advertencia al Team Rebelión tras eliminación de Zerboni y Marce

La influencer regiomontana se percató de las reacciones del Team Rebelión, tras librar la eliminación frente a Zerboni y Marce

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Zerboni y Marcela son la pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

El pasado domingo fue de eliminación en ¿Apostarías por Mí?, y aunque tres parejas estuvieron nominadas, la tensión se percibía en todos los rincones de la villa.

Desde la segunda semana se empezaron a crear alianzas y en la tercera se afianzó el Team Pueblo y el Team Rebelión, por lo que las nominaciones y eliminaciones están fungiendo como parámetro del apoyo que el público da fuera de la villa, es decir, a quiénes prefiere.

Tras la eliminación de Zerboni y Marce, Laysha lanza tajante mensaje a Team Rebelión

Laysha, 'El Malito', Tiby y Medina, conforman el Team Pueblo; mientras que Zerboni y Marce estaban coqueteando con el Team Rebelión, lo que los unía era que estaban en riesgo de ser eliminados de la competencia.

La pareja dominicana aseguró su lugar en el reality al vencer a Laysha y 'El Malito' en el duelo de salvación, por lo que esta última pareja se tuvo que enfrentar al actor y su novia, a través del voto del público.

Los fans votaron y decidieron que querían a la pareja de jóvenes influencers dentro de la villa, dándole un triste adiós al gran villano de telenovela. Minutos después, sus compañeros se enteraron de dicha elección.

Después de que Laysha y 'El Malito' cruzaron la puerta de la sala, el Team Pueblo corrió a abrazarlos, aunque la regiomontana estuvo muy atenta a la reacción de sus rivales, por lo que, muy usual a su temperamento, les comentó:

Sólo voy a decir una cosa... Me avisan quién sigue.
Laysha Pink


Los del Team Rebelión no respondieron pero estaban visiblemente impactados por la eliminación de Zerboni y Marce.

Cabe recordar que Laysha y 'El Malito' han sido nominados dos ocasiones y en ambas han arrasado con los votos del público, mostrando que son una pareja muy fuerte en la competencia.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

