apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián asegura que irá contra Mario Bezares: “Truene lo que tenga que tronar”

Tras el regreso de Laysha y ‘El Malito’ a la Villa de ¿Apostarías por mí?, Adrián habló con Franco sobre su nueva estrategia, teniendo en mente llevar a Mario Bezares a la placa de nominación.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Nuja defiende a los del Team Pueblo e invita a los de Rebelión a dar contenido

Tras la salida de Zerboni y Marce de ¿Apostarías por mí?, Adrián Di Monte compartió con Franco y Nuja la nueva estrategia que pondrá en práctica para sacar a Mario y Brenda Bezares del reality show.

Adrián Di Monte plantea nueva estrategia para sacar a Mario de ¿Apostarías por mí?

Tras el regreso de Laysha y ‘El Malito’ a la Villa, el ‘Team Pueblo’ celebró a lo grande, mientras que las otras parejas del 'Team Rebelión' lamentaron la salida de Zerboni y Marce, por lo que comenzaron a armar su nueva estrategia.

Durante el post-show, del pasado 8 de febrero, se mostró el momento en el que Adrián habla con Franco sobre el próximo paso que piensa ejecutar, ya que está molesto con Mario tras la broma pesada que hizo sobre su esposa hace unos días.

“Hay que hablar. Éramos 6 contra 4 (parejas), pueden ser muchas cosas, pero seguimos siendo 5 contra 4 (parejas). Estaría chido que esta semana ninguno de nosotros tuviera que caer. Si, por alguna extraña razón, caemos nosotros (Adrián y Nuja), nominamos a Mario”, expresó Adrián.

Laysha y Malito regresaron a la Villa tras la salida de Zerboni y Marce en ¿Apostarías por mí?
Laysha y Malito regresaron a la Villa tras la salida de Zerboni y Marce en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Al verlos hablar en el patio, Lorenzo se acerca y alcanza a escuchar que Laysha y ‘El Malito’ están fuertes en cuestión de público, ya que han regresado en 2 ocasiones tras estar nominados, mientras que Franco recordó que tienen la revancha de Zerboni y Marce ‘a su favor’.

Adrián Di Monte planea estrategia para sacar a Mario Bezares en ¿Apostarías por mí?
Adrián Di Monte planea estrategia para sacar a Mario Bezares en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


“Si caemos en la placa, vamos por Mario, a la ching*da, que truene lo que tenga que tronar. Este juego es muy subjetivo, no es algo que puedas ganar con tus propias manos (...) A mí no me interesa, seguimos siendo 5 contra 4”, precisó.

Video Adrián quiere que todos nominen a Mario y le vale si él sale eliminado


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

