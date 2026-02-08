¿Apostarías por mí? Tiby y Medina y Laysha y 'El Malito' fueron salvados por el público de ¿Apostarías por mí? Después de que Tiby y Medina vencieron el duelo de salvación y salieron de la placa, Laysha y 'El Malito' recibieron más votos del público y permanecen en ¿Apostarías por mí?

Video ¡Laysha y El Malito pierden y van contra Zerboni y Marce en la Eliminación!

Este 8 de febrero se realizó la tercer noche de eliminación en ¿Apostarías por mí?, donde Laysha y ‘El Malito’ se enfrentaron a Tiby y Medina en el Duelo de Salvación, donde solo una pareja podía salir de la placa.

Tiby y Medina y Laysha y 'El Malito' fueron salvados en ¿Apostarías por mí?

Durante el desafío ‘El amor está en el aire’, Tiby y Medina fueron los ganadores, al tener la mejor coordinación y comunicación, dejando a Laysha y 'El Malito' en la placa con Zerbonio y Marce.

Video Laysha y El Malito se enfrentan a Tiby y Medina en el Duelo de Salvación



Tras enlazarse a la Villa, Alan Tacher le pidió a las parejas que acudieran a zona de eliminación, donde anunció que Laysha y 'El Malito' fueron salvados por el público, mientras que Zerboni y Marce fueron eliminados.

Zerboni y Marce son eliminados en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras enterarse que habían sido salvados, la pareja tuvo que esperar para regresar a la Villa, haciendo una entrada triunfal, celebrando junto a las otras parejas del 'Team Pueblo'.

