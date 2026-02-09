TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha encara a Adrián Di Monte y le pide que deje de ponerse la máscara de víctima en ‘¿Apostarías por Mí?’

La creadora de contenido enfrentó a Adrián para decirle que deje de ponerse máscaras ante el público.

Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡Laysha y El Malito pierden y van contra Zerboni y Marce en la Eliminación!

Luego de haber hecho la hazaña de sacar a Zerboni y Marce de ‘¿Apostarías por Mí?’, al convertirse en la pareja salvada por el público, Laysha y Malito tuvieron su momento de empoderamiento, pero también de reflexión, ya que para el recién nacido Team Rebelión, la expulsión del villano de telenovelas su pareja, fue un golpe fuerte para su equipo.

Tras darse a conocer la noticia de que Laysha y El Malito regresaban a la villa, las parejas se relajaron, pero también tuvieron tiempo de platicar su sentir respecto a todo lo sucedido en los últimos días en la villa. Por lo que ante las palabras de Adrián Di Monte, pidiendo a sus compañeros que lo enviaran de nueva cuenta a la bodega, Laysha no se quedó callada y lo confrontó.

Laysha le pide a Adrián que deje de ponerse máscaras en ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Entre lágrimas, El Malito y Laysha confiesan que extrañarán a sus amigos si salen

El momento se dio justo cuando las parejas regresaban a sus habitaciones tras la expulsión de Zerboni y Marce, cuando Adrián comenzó a decirles asus compañeros que lo volvieran a enviar a la bodega junto con su esposa Nuja, pero Laysha le dijo de frente que dejara a un lado las máscaras.

¿Por qué tú y Zerboni se ponen una máscara ante la gente?, no abre tu corazón, no digas que eres villano y malo
Laysha


Le dijo Laysha de frente a Adrián Di Monte, quien le reviró:

Ve esta cara, cómo voy a ser víctima de qué, yo no soy víctima de nada, aunque yo sea víctima… Yo no más les digo para que no se sientan mal de mandar a alguien
Adrián Di Monte


Adrián asegura que irá contra Mario Bezares: “Truene lo que tenga que tronar”.

Fueron las palabras de Adrián, ya que este lunes se dará a conocer qué pareja es la ganadora del desafío de parejas y por lo tanto del beneficio de estar en la Suite Diamante y de elegir el nuevo acomodo de las parejas en las diversas habitaciones, incluida la bodega. ¿Qué pasará?

Video ¡NO MÁS VÍCTIMAS! Laysha no dejará que Adrián juegue ese papel en la Villa


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

