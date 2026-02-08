Zerboni y Marce son la tercera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?
Después de que Tiby y Medina ganaron el Duelo de Salvación, Zerboni y Marce no lograron obtener más votos del público, convirtiéndose en la tercera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?
¡La espera terminó! Después de que Tiby y Medina ganaron el Duelo de Salvación, llegó el momento de conocer quiénes serán eliminados: Zerboni y Marce o Zerboni y Marce.
Zerboni y Marce fueron eliminados de ¿Apostarías por mí?
Después de que Laysha y 'El Malito' quedaran en la placa, llegó el momento de revelar quién será el primer expulsado de ¿Apostarías por mí?, después de que las votaciones se cerraron durante el show.
Alan Tacher y Alejandra Espinoza se enlazaron a la Villa, pidiendo a las parejas nominadas se dirigieran a la Zona de Eliminación, donde revelaron que Zerboni y Marce fueron eliminados, mientras que Laysha y 'El Malito' regresaron con el resto de las parejas.
Tras enterare de la noticia, 'El Malito' y Laysha rompieron en llanto y se despidieron de Zerboni y Marce, quienes se dirigieron al Foro.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.