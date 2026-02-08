¿Apostarías por mí? Zerboni y Marce son la tercera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí? Después de que Tiby y Medina ganaron el Duelo de Salvación, Zerboni y Marce no lograron obtener más votos del público, convirtiéndose en la tercera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?



Video ¡Laysha y El Malito pierden y van contra Zerboni y Marce en la Eliminación!

¡La espera terminó! Después de que Tiby y Medina ganaron el Duelo de Salvación, llegó el momento de conocer quiénes serán eliminados: Zerboni y Marce o Zerboni y Marce.

Zerboni y Marce fueron eliminados de ¿Apostarías por mí?

Después de que Laysha y 'El Malito' quedaran en la placa, llegó el momento de revelar quién será el primer expulsado de ¿Apostarías por mí?, después de que las votaciones se cerraron durante el show.

Alan Tacher y Alejandra Espinoza se enlazaron a la Villa, pidiendo a las parejas nominadas se dirigieran a la Zona de Eliminación, donde revelaron que Zerboni y Marce fueron eliminados, mientras que Laysha y 'El Malito' regresaron con el resto de las parejas.

Zerboni y Marce son eliminados en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras enterare de la noticia, 'El Malito' y Laysha rompieron en llanto y se despidieron de Zerboni y Marce, quienes se dirigieron al Foro.

Zerboni y Marce son eliminados en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



