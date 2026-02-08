TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Zerboni y Marce son la tercera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

Después de que Tiby y Medina ganaron el Duelo de Salvación, Zerboni y Marce no lograron obtener más votos del público, convirtiéndose en la tercera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video ¡Laysha y El Malito pierden y van contra Zerboni y Marce en la Eliminación!

¡La espera terminó! Después de que Tiby y Medina ganaron el Duelo de Salvación, llegó el momento de conocer quiénes serán eliminados: Zerboni y Marce o Zerboni y Marce.

Zerboni y Marce fueron eliminados de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Franco y Breh ganan bono por parte de Lucy y Omar Chaparro en ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Franco y Breh ganan bono por parte de Lucy y Omar Chaparro en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina triunfan en el duelo de salvación de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Tiby y Medina triunfan en el duelo de salvación de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina podrán recibir fuerte sanción en ¿Apostarías por Mí? por no seguir las reglas de la villa
2 mins

Tiby y Medina podrán recibir fuerte sanción en ¿Apostarías por Mí? por no seguir las reglas de la villa

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja discuten en plena fiesta de ¿Apostarías por mí?: Esto fue lo que ocurrió
2 mins

Adrián y Nuja discuten en plena fiesta de ¿Apostarías por mí?: Esto fue lo que ocurrió

¿Apostarías por Mí?
Omar Chaparro revela en ¿Apostarías por mí? que escuchó las primeras palabras de su bebé en un reality
2 mins

Omar Chaparro revela en ¿Apostarías por mí? que escuchó las primeras palabras de su bebé en un reality

¿Apostarías por Mí?
El Carnaval y la samba hacen tregua en '¿Apostarías Por Mí?' y las parejas se olvidan de sus diferencias
2 mins

El Carnaval y la samba hacen tregua en '¿Apostarías Por Mí?' y las parejas se olvidan de sus diferencias

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito eligen irse a duelo de salvación con Tiby y Medina en '¿Apostarías por Mí?'
2 mins

Laysha y El Malito eligen irse a duelo de salvación con Tiby y Medina en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito le dicen no a la tentación de '¿Apostarías por Mí?' y dejan en la Suite Diamante a René y Rubí
2 mins

Laysha y El Malito le dicen no a la tentación de '¿Apostarías por Mí?' y dejan en la Suite Diamante a René y Rubí

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre la temática de la fiesta de hoy viernes 6 de febrero
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre la temática de la fiesta de hoy viernes 6 de febrero

¿Apostarías por Mí?
Laysha le pide perdón a Nuja tras acalorada discusión y le hace inesperada promesa
2 mins

Laysha le pide perdón a Nuja tras acalorada discusión y le hace inesperada promesa

¿Apostarías por Mí?

Después de que Laysha y 'El Malito' quedaran en la placa, llegó el momento de revelar quién será el primer expulsado de ¿Apostarías por mí?, después de que las votaciones se cerraron durante el show.

Alan Tacher y Alejandra Espinoza se enlazaron a la Villa, pidiendo a las parejas nominadas se dirigieran a la Zona de Eliminación, donde revelaron que Zerboni y Marce fueron eliminados, mientras que Laysha y 'El Malito' regresaron con el resto de las parejas.

Zerboni y Marce son eliminados en ¿Apostarías por mí?
Zerboni y Marce son eliminados en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Tras enterare de la noticia, 'El Malito' y Laysha rompieron en llanto y se despidieron de Zerboni y Marce, quienes se dirigieron al Foro.

Zerboni y Marce son eliminados en ¿Apostarías por mí?
Zerboni y Marce son eliminados en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX