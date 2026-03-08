TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha deja sin palabras a Franco con inesperado comentario sobre su estrategia: "sí merecían haber llegado tan lejos"

La influencer reconoció el buen trabajo que hicieron Breh y Franco en ¿Apostarías por Mí?, admitiendo que su 'funa' sólo será temporal

Gladys Tello
Gladys Tello
Video Franco y Breh aseguran que no pasaron desapercibidos en la Villa gracias a su GRAN JUEGO

Las últimas dos semanas fueron muy fuertes para Franco y Breh, pues además de tener diversos problemas como pareja, también fueron severamente castigados e incluso, cuando Julián Gil entró a la villa de ¿Apostarías por Mí?, tuvieron una confrontación.

El modelo fue duramente criticado por su "falta de sencillez", "su arrogancia" y los fuertes comentarios que hizo en contra de algunos participantes como Laysha y 'El Malito'. Tras estos señalamientos, y después de admitir que tiene problemas con la autoridad, Franco empezó a cambiar sus actitudes.

Laysha reconoce que Franco hizo un buen juego en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

Al inicio de la semana semifinal, Franco y Breh optaron por ir al cuadro de nominados, después de que Rebelión perdiera el desafío por la herencia de Lupillo y Taína. Además, es la primera vez que la pareja está en verdadero riesgo de salir.

Laysha, que fue castigada por el Anfitrión y tiene que cocinarle a todas las demás parejas, se encontraba en la cocina, cuando Franco apareció y empezó a bromear con él, por la "inminente funa" que le espera al salir del reality.

Después de bromear, la regiomontana quiso sincerarse con él, admitiendo que fueron una de las parejas que sí merecían llegar lejos en la competencia, no sólo por lo buenos que son en los desafíos, también por las polémicas que crearon durante su estancia.

Va a ser por un rato, no de por vida (la funa hacia Franco). Tranquilo, lo hiciste bien. Quiero que sepas, independientemente de tu funa, de que hagas comentarios estúpidos, quiero que sepas que sí merecían haber llegado tan lejos.
Laysha Pink


Laysha admitió que no son personas aburridas y, además de que jugaron, dieron mucha controversia y drama, por lo que le pidió que no hiciera caso de lo que van a decir las personas de él fuera del reality.

Video “Diste controversia”: Laysha sorprende a Franco al decir que merece haber llegado tan lejos


No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

