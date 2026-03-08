TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares se sincera y revela los motivos por los que quiere ganar ¿Apostarías por Mí?: "no es que me victimice"

La regiomontana le reveló al público las razones por las que quiere ganar el reality, pues una mala inversión los dejó sin horgar

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Laysha y Malito señalan a Mario y Brenda de robarles y mentirles a Breh y Franco

Estamos a unos días para conocer a la pareja ganadora de ¿Apostarías por Mí?, la cual podrá ganar hasta 300 mil dólares, dependiendo en lo que tengan en su bolsa acumulada.

A estas alturas, todos quieren ganar, y a lo largo del programa algunas de ellas han revelado sus motivos por los cuáles necesitan el dinero. Ahora Brenda Bezares expuso sus razones ante el público que los ha apoyado durante su estancia en la villa.

PUBLICIDAD

Brenda Bezares revela sus motivos para ganar el premio de ¿Apostarías por Mí?

Unas horas previas a la eliminación, Brenda Bezares, que esta ocasión no está nominada y aseguró su lugar en la última semana de competencia, se sinceró con sus fans y contó lo mucho que le ha costado hacer los desafíos del reality.

No soy la mejor atleta y obviamente muchas pruebas se me dificultan. Y no es que me victimice ni nada. Las pruebas donde más lloro en sí es porque son de altura.
Brenda Bezares

La cantante aseveró que las "alturas me dan pánico y terror", pero ha tratado de hacerlas todas aunque se tarde, pero todo el esfuerzo es por el público que los ha apoyado a lo largo de los años y también en este reality.

Respecto a la gran final, Bezares admitió que le dan muchos nervios saber qué va a pasar en los próximos días, donde los fans son los que tendrán el poder de decidir quiénes son los contendientes para ganar el reality.

Me gustaría ganar por muchas razones. Una es por el público que nos ha mantenido aquí y el juego que están haciendo afuera. Y la segunda, es porque, aquí como nos ven, no tenemos casa.
Brenda Bezares


Bezares explicó que hace unos años hicieron una mala inversión, donde Mario hizo un mal negocio y perdieron su casa. La también exmodelo reveló que fueron Aval de una persona que se fue sin pagar, por lo que ellos tuvieron que asumir la responsabilidad y tuvieron que desembolsar "una suma fuerte de dinero".

Perdimos nuestra casa, nuestro patrimonio y fue muy duro para nosotros porque fue antes de la pandemia. Si ustedes piensan que la hemos pasado súper bien, pues no.
Brenda Bezares


Uno de sus deseos más grandes es ganar el premio y poder comprarse una casa para "su inminente vejez" y que ese lugar sea sólo para ellos.

Video “No tenemos casa”: Brenda SE SINCERA sobre la necesidad que tienen para ganar el reality


No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

