¿Apostarías por mí? Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados por el Anfitrión: “Espero no equivocarme” A pesar de que el Anfitrión fue claro en que nadie podía ayudar a Laysha y ‘El Malito’ en la cocina, Mario intervino y ahora fue sancionado junto a Brenda en ¿Apostarías por mí?

¡Vaya momento que se vivió en la semifinal de ‘¿Apostarías por mí?’! Durante las últimas semanas, el Anfitrión ha castigado todas las faltas dentro de la Villa y recientemente detectó otro desacato a sus palabras.

Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados en ¿Apostarías por mí?

Durante un enlace a la Villa, la noche de este 8 de marzo, el Anfitrión compartió un mensaje muy importante a las parejas, en especial para Mario y Brenda.

“Parejas, en mi Villa, todo lo veo y escucho. Ya saben que no seguir las reglas siempre tendrán repercusiones”, dijo el Anfitrión, mostrando el momento en el que Mario ayudó a Laysha a cocinar, cuando nadie podía ayudarlos.

“¿Cuántos huevos?”, dijo Mario, a lo que Laysha respondió: “Yo lo hago o te van a multar”. De inmediato, el conductor tomó la comida y aseguró que no lo habían visto, por lo que continuó ayudando a la influencer.

Tras dejar claro que nadie debía ayudar a Laysha en la cocina, por lo que fueron castigados al retirarle 3 mil dólares y tendrán que dormir, desde hoy, en la Bodega, el lugar más incómodo de la Villa.

De inmediato, Brenda se mostró molesta y advirtió que no tenía nada qué ver con esa situación, por lo que no le parecía correcto el castigo.

“Yo te dije”, dijo Brenda, a lo que Mario respondió: “Es que no se notaba. Nada más le puse sal”.

El Anfitrión sanciona a Mario por ayudar a cocinar a Laysha en ¿Apostarías por mí?

Brenda insistió que ella no hizo nada, mientras que Mario se limitó a no decir nada y darle la razón, además de que el conductor no iba a poder dormir.

Después de que Laysha y ‘El Malito’ regresaron a la Villa, tras ser salvados por el público, Mario y Brenda tuvieron una discusión en la sala.

“Por querer hacer algo bien para ti, hizo algo malo para mí. Ni p3do, te arrastré a ti. Pero ya. Va a valer la pena”, dijo Mario, a lo que Brenda respondió: “Espero no equivocarme como a veces me equivoco”.

Brenda se molesta con Mario tras ser castigados por el Anfitrión en ¿Apostarías por mí?



La cara de Mario cambió y simplemente dijo “no se vale”, por lo que comenzaron a discutir. Ante esa situación, René y Rubí comenzaron a hablar con ‘Malito’ sobre su emprendimiento.

Brenda se molesta con Mario tras ser castigados por el Anfitrión en ¿Apostarías por mí?