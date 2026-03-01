¿Apostarías por mí? Julián Gil explota contra Franco en ¿Apostarías por mí?: “Gritas desesperadamente atención” Julián Gil y Valeria Marín visitaron la Villa de ‘¿Apostarías por mí?’. Tras concluir con una divertida dinámica, Julián se tomó el tiempo para confrontar a Franco, a quien conoció trabajando en otro reality show

La mañana de este 1 de marzo, Julián Gil y Valeria Marín fueron la Súper Pareja invitada, donde realizaron una dinámica con los participantes de ¿Apostarías por mí?, tomándose el tiempo para aclarar una situación con Franco y Breh.

Julián Gil y Valeria Marín confrontan a Franco y Breh en ¿Apostarías por mí?

Tras concluir la dinámica de las tarjetas con las parejas, Julián Gil se cambió de lugar y dijo que tenía un último mensaje antes de irse.

“Le pedí al Anfi y esto es algo muy personal, y me dijo que sí lo podía hacer. Le pido que role un video que le pedí que pusiera”, dijo Julián, pidiendo que colocaran un video.

En dicho clip, Franco asegura que Julián Gil habló mal a sus espaldas, mientras que Breh compartió que había una prueba donde no tenía ‘línea de vida’, los aditamentos de seguridad, lo cual es falso, ya que la producción cuidó la seguridad de todos los participantes.

“Te quiero dar un consejo a ti, para los dos, no tiene nada que ver con el grupo, tiene que ver con ustedes porque te la has pasado todo el show hablando de mí, creo que tengo la oportunidad de la réplica.

“Te voy a dar un consejo, que quizás no apliques, pero te lo voy a dar con mucho cariño. Se nota que tienes un tema de soberbia muy fuerte, gritas desesperadamente atención y, por lo visto, quieres entrar en el medio del entretenimiento”, expresó.

Julián Gil confronta a Franco en la Villa de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



El actor de telenovelas como ‘Por amar sin ley’, ‘La herencia’ y ‘El maleficio’ le señaló a Franco que una de las virtudes “más lindas” que puede tener un ser humano es ser humilde y agradecido, “algo que no tienes”.

De inmediato, Julián le preguntó a Breh cuántas veces se había desmayado en ‘El Conquistador’, pidiéndole que fuera sincera, a lo que la influencer compartió que nunca, solo se desvaneció.

“Dijiste en televisión 24/7, que te están viendo miles y millones de personas, que se desmayaba (Breh) a cada rato; bueno ese es otro tema, ya quedó aclarado que nunca se desmayó (...) ¿Qué dije? Que eras un p3ndejo y gracias este show lo reconfirmo, lo sostengo y te lo digo en la cara, no lo ando diciendo a las espaldas (de los demás)”, expresó Julián.

Julián Gil confronta a Franco en la Villa de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Al terminar, Franco tomó la palabra y, con un tono sarcástico, le agradeció por decir todo eso en su cara.

“Quedó comprobado aquí, en el 24/7, y es lo que la gente está pensando de ti allá afuera. Es lamentable porque pudiste haber usado esta plataforma para crecer en el medio y para que la gente conociera quién eres; pero, por lo mismo, la gente ya sabe quién eres”, dijo Julián.

Para cerrar la dinámica, Valeria Marín tomó la palabra y se dirigió a Franco y Breh, recordándoles que gracias a su participación en ‘El Conquistador’ es que ahora están en ‘¿Apostarías por mí?’.

“Tú lo dijiste Breh, Juli se enojó porque salieras por el potencial que tenías y después lo platicamos, porque todo está grabado, y saber la responsabilidad que tienen nuestras palabras y cómo haces ver a un show y a una producción (...) Nada más ten cuidado con lo que se está diciendo y creo que es para todos, están 24/7. Lo peor que puedes hacer es hablar de alguien, porque yo no he escuchado a ninguno de ellos, ni a la gente que se ha ido, hablar de otras personas”, añadió Valeria.

Franco no tardó en responder y sostuvo lo que dijo en la grabación, mientras que Julián le señaló que no era correcto decir mentiras sobre dicha producción.

“Es más, para que veas que te faltan hu3vos, te voy a hacer una apuesta (...) Te apuesto los 190 mil dólares, o lo que tengas aquí, a que tú no ganas esto”, dijo Julián, a lo que Franco y Breh respondieron que están de acuerdo con que no van a ganar.

