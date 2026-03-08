¿Apostarías por mí? Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí? Tras tener en la placa a parejas tanto del Team Pueblo como del Team Rebelión, Franco y Breh fueron los participantes que recibieron menos votos del público en ¿Apostarías por mí?

Pueblo y Rebelión recuerdan con risa el trauma que les dejó el Desafío de las velas

¡La espera terminó! A una semana de la gran final de ¿Apostarías por mí?, llegó el momento de saber qué pareja del Team Pueblo o Team Rebelión recibió menos votos de la placa que se definió el pasado 5 de marzo.

Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

Durante el show, de este domingo 8 de marzo, Alan Tacher y Alejandra Espinoza fueron los encargados de revelar qué parejas continuaban en la Villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final.

La primera pareja en volver fue Laysha y 'El Malito', quienes se abrazaron y le desearon suerte al resto de los participantes, seguido de Adrián y Nuja

Al final, Ale, Beta, Franco y Breh escucharon la decisión final del público: Franco y Breh, la pareja de Team Rebelión, fue la que menos votos recibió.

Al oír sus nombre, Franco y Breh se abrazaron y se besaron, esperando las indicaciones para dirigirse al foro de ¿Apostarías por mí? para encontrarse con los conductores y analistas.

