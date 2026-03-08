TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

Tras tener en la placa a parejas tanto del Team Pueblo como del Team Rebelión, Franco y Breh fueron los participantes que recibieron menos votos del público en ¿Apostarías por mí?

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video Pueblo y Rebelión recuerdan con risa el trauma que les dejó el Desafío de las velas

¡La espera terminó! A una semana de la gran final de ¿Apostarías por mí?, llegó el momento de saber qué pareja del Team Pueblo o Team Rebelión recibió menos votos de la placa que se definió el pasado 5 de marzo.

Franco y Breh son la séptima pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados por el Anfitrión: “Espero no equivocarme”
2 mins

Brenda se molesta con Mario tras ser sancionados por el Anfitrión: “Espero no equivocarme”

¿Apostarías por Mí?
Levantan castigo a Laysha y El Malito en ¿Apostarías por mí?, pero Mario y Brenda rompen las reglas
1 mins

Levantan castigo a Laysha y El Malito en ¿Apostarías por mí?, pero Mario y Brenda rompen las reglas

¿Apostarías por Mí?
Laysha deja sin palabras a Franco con inesperado comentario sobre su estrategia: "sí merecían haber llegado tan lejos"
2 mins

Laysha deja sin palabras a Franco con inesperado comentario sobre su estrategia: "sí merecían haber llegado tan lejos"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares se sincera y revela los motivos por los que quiere ganar ¿Apostarías por Mí?: "no es que me victimice"
2 mins

Brenda Bezares se sincera y revela los motivos por los que quiere ganar ¿Apostarías por Mí?: "no es que me victimice"

¿Apostarías por Mí?
Los Bezares le aseguran a Franco y a Breh que les devolverán los 10 mil dólares que tomaron por aceptar la tentación
2 mins

Los Bezares le aseguran a Franco y a Breh que les devolverán los 10 mil dólares que tomaron por aceptar la tentación

¿Apostarías por Mí?
Los Bezares y Laysha junto a El Malito aceptan la tentación y sorprenden a las parejas que decidieron rechazarla en ‘¿Apostarías por Mí?’
3 mins

Los Bezares y Laysha junto a El Malito aceptan la tentación y sorprenden a las parejas que decidieron rechazarla en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Así será la última tentación de ‘¿Apostarías Por Mí?’ rumbo a la gran semifinal
2 mins

Así será la última tentación de ‘¿Apostarías Por Mí?’ rumbo a la gran semifinal

¿Apostarías por Mí?
¡Viernes de despedida en la villa! Te contamos cuál será la temática de la última fiesta de ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

¡Viernes de despedida en la villa! Te contamos cuál será la temática de la última fiesta de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte explota contra Laysha y la llama ‘manipuladora’: “Todo lo calcula para hacerte ver mal”
2 mins

Adrián Di Monte explota contra Laysha y la llama ‘manipuladora’: “Todo lo calcula para hacerte ver mal”

¿Apostarías por Mí?
Laysha confronta al Anfitrión tras fuerte castigo: "Estoy a nada de que me sanciones y me vaya"
2 mins

Laysha confronta al Anfitrión tras fuerte castigo: "Estoy a nada de que me sanciones y me vaya"

¿Apostarías por Mí?

Durante el show, de este domingo 8 de marzo, Alan Tacher y Alejandra Espinoza fueron los encargados de revelar qué parejas continuaban en la Villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final.

La primera pareja en volver fue Laysha y 'El Malito', quienes se abrazaron y le desearon suerte al resto de los participantes, seguido de Adrián y Nuja

Al final, Ale, Beta, Franco y Breh escucharon la decisión final del público: Franco y Breh, la pareja de Team Rebelión, fue la que menos votos recibió.

Franco y Breh son eliminados de ¿Apostarías por mí?
Franco y Breh son eliminados de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Al oír sus nombre, Franco y Breh se abrazaron y se besaron, esperando las indicaciones para dirigirse al foro de ¿Apostarías por mí? para encontrarse con los conductores y analistas.

Franco y Breh son eliminados de ¿Apostarías por mí?
Franco y Breh son eliminados de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX