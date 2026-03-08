Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final
Debido al apoyo del público desde el pasado 5 de marzo, la votación en ViX se cerró y estas son las parejas que continúan en la Villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final.
¿Apostarías por mí? está por llegar a su fin, donde una de las parejas se llevará a casa su bolsa acumulada de hasta 300 mil dólares.
¿Qué parejas siguen en la Villa de ‘¿Apostarías por mí?’?
Durante el show de este domingo 8 de marzo, el público eligió qué parejas debían seguir dentro del reality show rumbo a la gran final: Laysha y El Malito, Alejandra y Beta, Franco y Breh; y Adrián y Nuja.
Las primeras parejas en regresar a la Villa fueron Laysha y 'El malito' y Adrián y Nuja, quienes se abrazaron y le desearon lo mejor al resto de los participantes.
Al final, Franco y Breh fueron la séptima pareja eliminada del reality show, por lo que Alejandra y Beta tienen la oportunidad de llegar al final.
Para la final solo hay cuatro lugares, por lo que una de las parejas saldrá antes del día especial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.