¿Apostarías por mí? Laysha, 'El Malito', Adrián, Nuja, Ale y Beta permanecen en la villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final Debido al apoyo del público desde el pasado 5 de marzo, la votación en ViX se cerró y estas son las parejas que continúan en la Villa de ¿Apostarías por mí? rumbo a la gran final.

Video Pueblo y Rebelión recuerdan con risa el trauma que les dejó el Desafío de las velas

¿Apostarías por mí? está por llegar a su fin, donde una de las parejas se llevará a casa su bolsa acumulada de hasta 300 mil dólares.

¿Qué parejas siguen en la Villa de ‘¿Apostarías por mí?’?

Durante el show de este domingo 8 de marzo, el público eligió qué parejas debían seguir dentro del reality show rumbo a la gran final: Laysha y El Malito, Alejandra y Beta, Franco y Breh; y Adrián y Nuja.

Las primeras parejas en regresar a la Villa fueron Laysha y 'El malito' y Adrián y Nuja, quienes se abrazaron y le desearon lo mejor al resto de los participantes.

Al final, Franco y Breh fueron la séptima pareja eliminada del reality show, por lo que Alejandra y Beta tienen la oportunidad de llegar al final.

Estas son las parejas que regresan a la Villa este 8 de marzo en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Para la final solo hay cuatro lugares, por lo que una de las parejas saldrá antes del día especial.