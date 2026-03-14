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¿Apostarías por mí?

La bodega cierra definitivamente y las cuatro parejas finalistas dormirán en la habitación Corazón

Después de que se revelaran las cuatro parejas finalistas, la temida bodega quedó oficialmente cerrada para siempre.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video Mario y Brenda Bezares son la ÚLTIMA pareja ELIMINADA de La Villa

Uno de los espacios más intensos, polémicos y recordados de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ fue, sin duda, la bodega. Este pequeño cuarto se convirtió en el lugar donde varias parejas tuvieron que enfrentarse a momentos difíciles, mientras que otras lograron evitar caer ahí. A lo largo de la temporada fue escenario de emociones, tensión y decisiones importantes. Hoy, con la recta final del reality, la bodega queda definitivamente clausurada.

La bodega de ‘¿Apostarías por Mí?’ queda clausurada y las parejas celebran

¿Apostarías por Mí?
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La noticia les fue dada a las cuatro parejas finalistas y la más feliz con esta noticia fueron Laysha y El Malito, quienes durmieron ahí durante toda la última semana del show.

Les tengo otra noticia que es para llevarse a cabo de inmediato, en este momento se cierra la bodega. Todas las parejas dormirán en la habitación Corazón
Alan Tacher

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Fue el mensaje que alegró a todas las parejas, aunque Laysha bromeó diciendo que ella quería seguir durmiendo ahí.

Ya no soy una bodeguera
Laysha


Mario y Brenda Bezares son la última pareja eliminada de '¿Apostarías por Mí?'.

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Aunque todos celebraron esta decisión, sin duda en la bodega fue donde las parejas se sinceraron, lloraron, se enojaron e incluso pudieron ser más cariñosos, debido a la intimidad que daba el lugar.

¿Apostarías por Mí?
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Las parejas que durmieron en la bodega fueron: Gigi y David, Breh y Franco, Claudia y Lorenzo, Adrián y Nuja, Tiby y Median, Rubí y René, Mario y Brenda, y Laysha y Malito. Las parejas que nunca estuvieron ahí fueron Raúl ‘El Pelón’ y Laura, Zerboni y Marce, Jim y Alina, y Ale y Beta.

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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