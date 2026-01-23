¿Apostarías por mí? ¿Intercambio de parejas? Alina y Jim hacen candente promesa si el público los salva en ‘¿Apostarías por Mí?’ La querida pareja hace varias promesas con tal de que el público vote por ellos y continúen en la villa.

Video Alina y Jim confirman que harán "el peluche en vivo" si son salvados

Una de las parejas más divertidas y que se han ganado el cariño del público en ‘¿Apostarías por Mí?’, es la conformada por Jim y Alina, quienes están nominados. Y como lo han tomado de la mejor forma, la pareja ha comenzado a hacer diversas promesas al público con tal de permanecer en el juego.

Fue durante el show en vivo de este viernes 23 de enero, que Jim y Alina confirmaron las promesas que hicieron al público, si estos votan por ellos.

Alina y Jim hacen candentes promesas si el público vota por ellos

Video Jim y Alina prometen INTERCAMBIO DE PAREJAS si los salvan

“Nos hemos dejado influenciar por Laysha, que está completamente loca… Entonces si llegamos a quedarnos le vamos a dar al peluche en vivo, tres veces al día Alina y Jim



Sin embargo, Alina, negó que fueran a hacer eso en vivo y refutó a su esposo Jim aclarando lo que harán si el público los salva.

“¡No!, que íbamos a intercambiar parejas durante 24 hrs, yo iba a actuar como pareja de El malito y tu de Laysha Alina

Aunque Jim cambió por mucho la promesa que hizo con Alina.

Video Alina y Jim no pueden ocultar su DESEO por el otro

“Sí, dijimos que si nos llegábamos a quedar también intercambiábamos pareja, yo me quedaba con Alejandra y tu con Alan… Vamos a dormir juntos, a bañarnos juntos a atender a la otra persona Jim



¿Cumplirán sus promesas? Recordemos que las otras dos parejas nominadas son Laysha y El Malito y Adrián Di Monte y Nuja Amar.