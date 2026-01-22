¿Apostarías por mí? ¿Alina y Jim no son honestos? Adrián y Franco se sinceran sobre Los Únicos La relación de Alina y Jim ha sido objeto de críticas fuera de la Villa de ¿Apostarías por mí? y ahora Adrián, Franco y Raúl consideran que Los Únicos no están siendo ellos mismos

Video Adrián NO ABANDONARÁ su alianza por los problemas surgidos

Este jueves 22 de enero se realizará el primer Cara a Cara en ¿Apostarías por mí?, donde las parejas decidirán quiénes serán los próximos nominados. Las alianzas han comenzado y en la Habitación Trébol los hombres hablaron sobre Alina y Jim, quienes ya están en la placa.

¿Jim y Alina no son auténticos? Esto expresaron Adrián Di Monte y Franco Tradardi frente a Raúl Molinar

Aprovechando que no estaban las mujeres, Adrián, Franco y Raúl comenzaron a hablar sobre quiénes podrían ser nominados esta noche.

En la charla, Adrián compartió que Jim y Alina se la pasan haciendo chistes todo el tiempo, “no sé realmente lo que piensan”, además considera que han hecho un “buen trabajo” al poner un muro frente a ellos, lo cual no le permite descifrarlos “porque no están siendo ellos”, en lo cual Franco estuvo de acuerdo.

Ahí no terminó, ‘El Papuchi’ aseguró que ‘Los Únicos’ están haciendo un personaje, “por ello es difícil descifrar qué piensan, qué quieren”.

Adrián y Franco hablan sobre Jim y Alina en ¿Apostarías por mí?



“Tienen una historia armada de ‘ah, nos juzgaron por nuestra diferencia de edad; eso vale un coño, están los de 40 y 20, ¿pero quiénes son ustedes? Y eso no lo han mostrado todavía, entonces no sabemos por dónde van a ir (a quién van a nominar)”, dijo el actor.

Al estar nominado, Adrián tiene planeado llevar a la placa a José Medina y Tiby Camacho, si le sale bien el plan, ya que está nominado esta semana tras perder su desafío con Alysha y El Malito.

