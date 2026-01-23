¿Hasta cuándo se podrá votar por tu pareja favorita nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te decimos!
Te contamos todos los detalles sobre cuánto tiempo tienes para votar por tu pareja favorita nominada.
Las primeras tres parejas nominadas ya están reveladas en ‘¿Apostarías por Mí?’, se trata de Alina y Jim, Adrián Di Monte y Nuja Amar, y Laysha y El Malito, quienes conforman el cuadro de nominados y que competirán por no ser eliminados este domingo.
Fue el pasado jueves cuando el cuadro de nominados quedó completo, por lo que en cuando fueron revelados, las votaciones se abrieron al público para que comience a votar por su pareja favorita. Pero, ¿cuánto tiempo tienes para votar? Aquí te decimos.
Te decimos hasta cuándo tienes para votar por tu pareja favorita de nominados en ‘¿Apostarías por Mí?’
A partir del jueves que fue revelada la tercera pareja nominada, las votaciones se abrieron, y tendrás todo el viernes y sábado para votar, y tendrás hasta el inicio del show de eliminación del domingo, para seguir votando. Después las votaciones serán cerradas.
Si aún no sabescómo votar por tu pareja nominada favorita, aquí te decimos el paso a paso.
'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.