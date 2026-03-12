¿Apostarías por mí? Adrián se disgusta con Nuja por su desempeño en el último desafío para ganar su pase a la final En el último desafío para ganar su pase a la final de ¿Apostarías por mí?, Adrián quedó muy insatisfecho por la manera en la que Nuja le dio las indicaciones, considerando que tardaron mucho tiempo

Video Adrián queda muy INSATISFECHO con Nuja y su forma de guiarlo en el Desafío

La mañana de este 12 de marzo, Adrián, Nuja, Ale, Beta, Mario y Brenda se enfrentaron al último desafío para conocer al tercer finalista de ¿Apostarías por mí?, donde los contendientes dieron su mejor esfuerzo para no llegar a la votación que definirá quién será la octava pareja eliminada a pocos días de la final.

Adrián se siente desanimado tras el desempeño de Nuja en el desafío para ganar un lugar en la final de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

En el desafío ‘El Parque’, los hombres tuvieron que usar una botarga, completamente vendados de los ojos, mientras sus parejas debían guiarlos en un circuito y completar diversas actividades, además de responder unas preguntas.

La coordinación en este desafío era muy importante, ya que la pareja que complete todo el circuito en el menor tiempo será la ganadora del pase a la final.

Adrián y Nuja en el desafío 'El parque' en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Ya de regreso en la Villa, en la habitación Corazón, Adrián comenzó a expresar las cosas de las que se arrepintió durante la prueba, en especial por no haber corrido, algo a lo que ella le dijo que no, ya que tenían las cosas muy cerca y podrían estropear la prueba.

“¿Te digo algo? Yo ya estoy de mal humor, cuando las cosas son para uno, son para uno. Punto, si no tenemos que entrar a los cuatro finalistas, ni modo”, dijo Nuja, a lo que Adrián respondió: “afuera hablamos”.

Nuevamente, Adrián le reiteró a su esposa que se sintió muy lento, situación con la que ella coincidió, además de que le dijeron que si corría se podría caer, por lo que optó por no darle esa indicación.

Video Adrián y Nuja se juegan el pase a la GRAN FINAL con el Desafío



“Yo te lo he dicho, puedo frenar rápido y el otro día practicamos esa situación. Los trayectos en línea recta, en los que no hay nada (...) Por eso no me gusta hablar de ese tema contigo; por eso me dijiste ‘no corras’”, dijo Adrián, a lo que Nuja comenzó a explicarle nuevamente lo que ocurrió.

Intentando calmar la situación, Nuja nuevamente le recordó que, de no ganar, queda en manos del público, buscando calmar a su esposo.

“Si me quieres echar la responsabilidad a mí de que por eso se hizo lento, no me importa; después de que ayer casi me ahogo y entré en un trance de ansiedad, no me importa tener la responsabilidad de hoy.

PUBLICIDAD

“ (...) Yo ya estoy quebrada, a mí ya no me importa que me saquen de aquí (...) El hubiera no existe, pero hubieras corrido y ya está, y hubiéramos ganado el primer lugar, como me dijiste anteriormente, no vamos a ganar (...) Estás frustrado porque querías correr y te dije que no, ya está”, añadió Nuja.

Será hasta el show de esta noche que conozcamos qué contendientes se unirán a Laysha, Malito, René y Rubí como finalistas, así como las dos parejas que quedarán en manos del público para ganar su pase a la final.

Video Adrián queda muy INSATISFECHO con Nuja y su forma de guiarlo en el Desafío



No te pierdas la ÚLTIMA SEMANA de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!