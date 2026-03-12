TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha le hace tremendo berrinche a El Malito; lo desprecia y afirma: “Me molesta”

Laysha le hizo tremenda escena a El Malito en ¿Apostarías por mí?; ante el berrinche, él le rogó, sin imaginar que su pareja lo despreciaría. Esto pasó

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Laysha le arma BERRINCHE a El Malito porque está harta

Laysha no se calló más y le hizo tremendo berrinche a El Malito en ¿Apostarías por mí?, sin imaginar las súplicas de su pareja.

Y es que ante la postura, El Malito no dudó en rogarle, pero Laysha lo despreció y le hizo una inesperada revelación.

Laysha le hace tremendo berrinche a El Malito: esto pasó

Tras esperar por varios minutos a El Malito, Laysha comenzó con su rutina de skincare frente a la alberca; pero casi enseguida, su pareja llegó, comenzando así la tremenda escena.

Ella le recriminó que la dejó sola durante su rutina: “Me levantas bien temprano. Me estoy poniendo mis cremitas sola, porque tú no quieres ponerte mis cremitas conmigo. Estás jugando, me impaciento, me desespero”.

El Malito trató de solucionar las cosas y le rogó. “Qué susto, yo te hacía en la bodega… Yo sí quiero… Vamos a la bodega”, señaló.

Laysha no se quedó callada y lo llamó ‘mentiroso’; además, se negó a regresar con él a la bodega.

Mentiroso, estás tardándote a fuerza. Estoy yo aquí sola con la camarita poniéndome mi crema, vete para allá. No quiero, Malito de verdad, yo quería ponerte cremita… Ya no quiero, no me gusta que me hagas eso”, precisó.

El Malito insistió y le rogó, una vez más, para que se fueran juntos a la bodega.

“Mi amor, por favor, vamos a la bodega… Te pregunto, ¿quieres ir a la bodega?”, comentó.

Laysha explotó en ese momento y destapó todo lo que le molesta de El Malito, a quien volvió a llamar ‘mentiroso’.

“No me gustan dos cosas, que me hagas esperar adrede, sabes que sí; no me gusta que hagas gárgaras exageradas, sabes que me molesta; no me gusta que me hagas esperar y no me gusta que eches mentiras con tu cara de delincuente mentiroso”, precisó.

Tras externar su postura, Laysha aseguró que regresaría a la bodega hasta que terminara su skincare.

“Cuando termine de ponerme mis cremitas, no quiero hacer contigo skincare… Yo sola soy bien buen pedo, no quiero estar contigo, yo soy bien divertida”, sentenció tajante.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

