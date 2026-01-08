¿Apostarías por mí? ¿Cómo votar por tu pareja favorita de ¿Apostarías por Mí?? Aquí te lo contamos El público tendrá una relevancia muy importante en el destino de las parejas que se unieron al nuevo reality de TelevisaUnivision

Video ¿Apostarías por Mí?: EN VIVO 24/7 en ViX

El amor de 12 famosas parejas, quienes se enfrentarán a traiciones, retos y mucho drama, mientras todos viven bajo el mismo techo se pondrá a prueba en '¿Apostarías por Mí?', el nuevo reality 24/7 de TelevisaUnivision.

Estamos a muy pocos días de su gran estreno y es por eso que adelantamos que el público tendrá en sus manos la decisión de qué pareja se mantiene en el programa y quiénes se regresan a su casa. Te contamos de qué se trata.

¿Puedes apoyar a tu pareja favorita en '¿Apostarías por Mí?'

Poco a poco se han ido revelando las parejas que formarán parte de este gran experimento social, que no nada más se limita a perder la privacidad, también pone en tela de juicio su relación, compañerismo y cómo se comportan con más personas en un lugar aislado.

Cada uno de estos famosos tiene a sus fans, por lo que la competencia estará muy reñida. Es aquí donde el público entra en acción, ya que su misión en este reality es decidir el destino de las parejas a través de su preciado voto.

Emitirlo es muy, muy sencillo:

Cuando inicie '¿Apostarías por Mí?', tendremos que esperar a conocer las parejas que están nominadas. Posteriormente, se abrirán las votaciones, la cuales serán exclusivamente por la plataforma de ViX.

Los fans podrán elegir a sus favoritos, aunque cabe mencionar que sólo los suscriptores podrán emitir hasta diez votos, ya sea a una sola pareja o dividirlos.

Durante la emisión se dará a conocer qué días se puede votar, es por eso que debes estar muy atento a la transmisión 24/7 del reality.

No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, el próximo domingo 18 de enero en Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.