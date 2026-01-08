TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cómo votar por tu pareja favorita de ¿Apostarías por Mí?? Aquí te lo contamos

El público tendrá una relevancia muy importante en el destino de las parejas que se unieron al nuevo reality de TelevisaUnivision

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video ¿Apostarías por Mí?: EN VIVO 24/7 en ViX

El amor de 12 famosas parejas, quienes se enfrentarán a traiciones, retos y mucho drama, mientras todos viven bajo el mismo techo se pondrá a prueba en '¿Apostarías por Mí?', el nuevo reality 24/7 de TelevisaUnivision.

Estamos a muy pocos días de su gran estreno y es por eso que adelantamos que el público tendrá en sus manos la decisión de qué pareja se mantiene en el programa y quiénes se regresan a su casa. Te contamos de qué se trata.

PUBLICIDAD

¿Puedes apoyar a tu pareja favorita en '¿Apostarías por Mí?'

Más sobre ¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: Este será el impactante trío de analistas del reality show
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Este será el impactante trío de analistas del reality show

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a los presentadores digitales y de los shows de ViX
1 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a los presentadores digitales y de los shows de ViX

¿Apostarías por Mí?
¿De qué nacionalidad son los participantes de ‘¿Apostarías por Mí?’? Te contamos todo
1 mins

¿De qué nacionalidad son los participantes de ‘¿Apostarías por Mí?’? Te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿Cuál es el gran premio que se llevará la pareja ganadora del reality show?
1 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿Cuál es el gran premio que se llevará la pareja ganadora del reality show?

¿Apostarías por Mí?
¿’¿Apostarías por Mí?’ tendrá preshow y postshow? Aquí te contamos todo
2 mins

¿’¿Apostarías por Mí?’ tendrá preshow y postshow? Aquí te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿A qué hora ver el gran estreno de ¿Apostarías por Mí? por Univision y UNIMÁS?
1 mins

¿A qué hora ver el gran estreno de ¿Apostarías por Mí? por Univision y UNIMÁS?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí? ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo y a qué hora inicia?
1 mins

¿Apostarías por Mí? ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo y a qué hora inicia?

¿Apostarías por Mí?
¿En qué países podrás ver ‘¿Apostarías por Mí?’ a través de ViX?
1 mins

¿En qué países podrás ver ‘¿Apostarías por Mí?’ a través de ViX?

¿Apostarías por Mí?
¿Cuántas parejas formarán parte de ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Entérate!
1 mins

¿Cuántas parejas formarán parte de ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Entérate!

¿Apostarías por Mí?
René Stricker y Rubí Cardozo mostrarán su amor en ‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a la quinta pareja del reality show
2 mins

René Stricker y Rubí Cardozo mostrarán su amor en ‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a la quinta pareja del reality show

¿Apostarías por Mí?

Poco a poco se han ido revelando las parejas que formarán parte de este gran experimento social, que no nada más se limita a perder la privacidad, también pone en tela de juicio su relación, compañerismo y cómo se comportan con más personas en un lugar aislado.

Cada uno de estos famosos tiene a sus fans, por lo que la competencia estará muy reñida. Es aquí donde el público entra en acción, ya que su misión en este reality es decidir el destino de las parejas a través de su preciado voto.

Emitirlo es muy, muy sencillo:

Cuando inicie '¿Apostarías por Mí?', tendremos que esperar a conocer las parejas que están nominadas. Posteriormente, se abrirán las votaciones, la cuales serán exclusivamente por la plataforma de ViX.

Los fans podrán elegir a sus favoritos, aunque cabe mencionar que sólo los suscriptores podrán emitir hasta diez votos, ya sea a una sola pareja o dividirlos.

Durante la emisión se dará a conocer qué días se puede votar, es por eso que debes estar muy atento a la transmisión 24/7 del reality.

No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, el próximo domingo 18 de enero en Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Tráiler: Toros Neza
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX