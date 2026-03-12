¿Apostarías por mí? ¿Mario Bezares teme no llegar a la final? Él y Brenda hacen impactante revelación: “No tenemos oportunidad” Mario Bezares reveló su temor de no llegar a la final en ¿Apostarías por mí?; mientras que Beta destapó qué sufrió Alejandra en el desafío, impactando a Brenda Bezares



Video Mario Bezares NO está seguro de llegar a la GRAN FINAL

En la villa, el comediante aseguró que si se definen a los finalistas con desafíos, él y Brenda Bezares “no tienen oportunidad”.

“Mañana sale otro y pasado el último y por desafío bye… luego pruebas así, nosotros no tenemos oportunidad”, comentó tajante Mayito.

Beta escuchó las palabras y confirmó que el último desafío estuvo muy fuerte, hecho que hizo que Alejandra renunciara.

“Imagínate cómo estuvo la prueba para que ella renuncie… Yo me enchilé durísimo, rompí lo de atrás”, comentó.

Beta hace fuerte confesión, impacta a Brenda Bezares

Mario Bezares reaccionó a las palabras de Beta e indicó: “Están gruesos, en serio, están gruesos”.

Sin embargo, la confesión sobre el último desafío que dejó impactados a los Bezares fue cuando Beta reveló que Alejandra se enredó.

“Yo le decía dar es dar palabras de aliento, ella quería seguir… Se enredó con la malla en la cabeza”, afirmó.

Brenda Bezares se sorprendió y aplaudió que Alejandra aguantó cuatro preguntas. “Mario me decía ‘si no quieres, no’. Aguantar cuatro preguntas, está cañón. Te lo ponían bien fácil”, sentenció.

