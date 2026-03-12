TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja estalla contra Adrián tras el desafío: "No vamos a llegar a los cuatro finalistas"

Nuja confrontó a Adrián Di Monte luego de su evidente molestia ante su desempeño en el desafío.

Por:Paulina Flores
Video Adrián queda muy INSATISFECHO con Nuja y su forma de guiarlo en el Desafío

Nuja no se quedó callada y confrontó a Adrián Di Monte después de su evidente molestia ante su desempeño en el desafío que otorgará a una pareja más su pase a los cuatro finalistas de '¿Apostarías por mí?'.

Con un sentimiento también de frustración, Nuja se mostró convencida de que no lograrían colocarse entre los cuatro finalistas.

"Ya sé que no vamos a llegar a los cuatro finalistas, ya sé que el público no va a votar porque... bueno, no es que no voten, es que hay alguien que tiene una campaña electoral ... ya está, ya lo sé", expresó.

"¿Pero eso qué tiene que ver?", reaccionó Adrián.

Nuja, visiblemente molesta, manifestó también su incredulidad ante el apoyo del público y le recordó a Adrián las palabras que le dijo hace un par de semanas.

"Porque también la cuarta oportunidad es por votaciones, bueno, pues así como me dijiste hace dos domingos 'prepárate porque en menos de dos horas vas a hablar con tu mamá, hoy nos sacan'", sentenció.

"Estoy más tranquilo", respondió él.

Nuja le pidió que, si estaba tranquilo, no se molestara de esa manera después del desafío, pues intuye que está frustrado porque ella no reaccionó como esperaba.

"Entonces, no te em**tes por un juego o estar enganchado", expresó.

"No estoy enganchado", afirmó Adrián.

"Estás frustrado porque tú querías correr y yo te dije que no", refutó Nuja.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

