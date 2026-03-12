¿Apostarías por mí? 'El Malito' hace inesperada promesa si triunfa en el reality con Laysha: "A lo Lupillo Rivera" El primer finalista del reality hizo una fuerte promesa a sus fans si él y Laysha ganan ¿Apostarías por Mí?

Video Laysha le arma BERRINCHE a El Malito porque está harta

En esta última semana de ¿Apostarías por Mí? las parejas ya no están luchando por hacer crecer su bolsa acumulada, ahora lo están haciendo por ganarse un lugar como finalistas de la competencia.

A lo largo de la temporada, Team Pueblo ha hecho promesas para su público, si es que los salvaban de la eliminación, por lo que se convirtió en un sello característico del equipo, pero ahora tienen que pensar como pareja, y con tal de ganar, las apuestas subieron.

'El Malito' hace tremenda promesa al público, si es que gana ¿Apostarías por Mí? con Laysha

Contra todo pronóstico y con una ventaja de algunos segundos, Laysha y 'El Malito' se convirtieron en la primera pareja finalista de la competencia, aunque todavía siguen pidiendo votos del público, pues ellos son los que definirán a los ganadores del reality.

Pese a que pensaron que la pasarían mal, la joven dupla está disfrutando la privacidad que les da 'La Bodega', pues tienen cámaras para ellos solos y con eso siguen haciendo promesas a sus fans, revelándoles también lo que harían con el dinero.

Si 'Los Malitos' ganamos el primer lugar de ¿Apostarías por Mí? Vamos a estar rifando, cada semana, premios y dinero. Laysha



El influencer no se quedó atrás, pues le hizo una gran promesa a sus fans, aunque "Laysha se enoje, no me importa".

Yo me voy a tatuar los ojos de Laysha en mi pompa derecha (...) Lo único que voy a decir es que tienen para escoger dos opciones, o me hago una silueta de las caderas del cuerpo de Laysha o, a lo Lupillo Rivera, me voy a poner los ojos de Laysha. 'El Malito'



La regiomontana le recriminó que ella no aceptaría la propuesta hasta que se quitara los nombres que tiene tatuados de sus ex novias. Sin embargo, 'El Malito' comentó que incluso lo haría si el Anfitrión le llevara un tatuador para hacerlo dentro de la villa, sin importar lo que pase el domingo.

Video AL ESTILO LUPILLO RIVERA; Malito promete tatuarse los ojos de Laysha



