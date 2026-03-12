¿Apostarías por mí? Brenda Bezares asegura que van al desafío en desventaja con Beta y Adrián: "Sí frustra" Momentos antes de realizar el desafío, Brenda Bezares se sinceró con su público y les pidió que le enviaran buena energía, pues se sentía en desventaja.

Video Brenda frustrada al no tener la misma oportunidad de pasar a la final

Brenda Bezares aprovechó las cámaras para dirigirse a su público, enviarle buena energía y pedir lo mismo para el siguiente desafío, pues aseguró que se sentía en desventaja.

La esposa de Mayito expuso que veía difícil el panorama, pues competirían con Adrián y Beta, a quienes considera más rápidos y fuertes, con más posibilidades de ganar.

"Les pido que nos manden su buena energía, hoy tenemos la última competencia creo que para el pase a la final y si no lo obtenemos, pues lógicamente nos vamos a tener que ir a casa, entonces, nuevamente, no es que uno esté derrotado, pero voy con dos grandes competidores que son Adrián y Beta, que obviamente son más rápidos, más fuertes , y mis esperanzas son como las de 'chihuahua'", dijo.

Aseguró que no se siente derrotada y que realizarían los desafíos con todas las ganas; sin embargo, le era imposible evitar la frustración.

"Uno va y lo hace con todo, pero sí te frustra porque sabes que no tienes la misma oportunidad, entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa", manifestó.

Brenda compartió que se siente agotada y con una mezcla de emociones que quería sacar como una manera de encontrar un equilibrio para lo que se venía.

"Faltan solamente dos lugares y esos, lógicamente, hoy se define uno, nerviosa sí, agotada también, cansada mucho más porque todavía no me termino de acostumbrar al horario, todavía me sigue costando los horarios, las formas, no es queja, es simplemente el cansancio que uno tiene a veces y que quieres exteriorizar", se sinceró.

