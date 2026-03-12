¿Apostarías por mí? Así se vivió 'El Parque', el desafío que definirá a la tercera pareja finalista de ¿Apostarías por Mí? Este jueves se llevó a cabo el último desafío del reality, donde una de las tres parejas contendientes ganará su pase a la gran final

Este jueves 12 de marzo fue definitorio para las tres parejas que todavía están en la lucha por conseguir su pase a la gran final de ¿Apostarías por Mí? En esta ocasión no se enfrentaron en el Cara a Cara, pero sí a un desafío.

Como ya se había adelantado, las cinco parejas que quedaran en competencia, debían de luchar por su boleto de finalistas a través de diversos desafíos, siendo este el último de ellos, donde las mujeres dieron instrucciones mientras sus esposos seguían sus órdenes.

De esto trató 'El Parque', el último desafío que definirá a la tercera pareja finalista

Como dos parejas ya aseguraron su lugar en la gran final, Nuja, Adrián, Mario, Brenda, Ale y Beta, se tuvieron que enfrentar en 'El Parque', que parecía un plan inocente… hasta que uno de los dos dejó de ver, y la confianza y comunicación lo fueron todo. ¿Pudieron las parejas avanzar en sincronía cuando uno dependía completamente del otro?

La mecánica fue que los hombres se pusieron botargas, con las cuáles no podían ver nada. Las mujeres debían guiarlos por un circuito, el cual tenía tres pruebas para resolver. Pero antes de esto, la guía necesitaba probar que conoce a su pareja: por lo que debía acertar exactamente las mismas respuestas que la botarga dio previamente.

Solo entonces podrían usar su voz para conducir a la botarga por los tres juegos clásicos: Martillo de Fuerza, Patito de la Suerte y Pistola de Agua. Además, los hombres tendrían que regresar a ella con unos osos de peluche que se encontraban cerca de las pruebas. Quien tuvo más sintonía salió del parque más rápido. Ganará la pareja que completó todo el circuito en el menor tiempo posible.

