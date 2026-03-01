Gigi y David, la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, quedan impactados al escuchar su revancha
La pareja todavía tiene un as bajo la manga y esta será su última oportunidad de mover sus cartas dento del reality
Este domingo 1 de marzo, Gigi y David se convirtieron en la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, tras medirse en la placa junto a Adrián Di Monte, Nuja Amar, Laysha Pink, 'El Malito', Mario y Brenda Bezares.
Como todas las parejas que salen del reality, poco a poco se irán conectando con el mundo exterior y eso los va a ayudar para jugar su última carta en el programa: La Revancha.
Esta es la revancha de Gigi y David, la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?
Todas y cada una de las parejas que han salido del reality, han tenido la oportunidad de hacer una última jugada antes de regresar a su normalidad.
Hemos visto revanchas de muchos tipos: sumarle dos puntos más a una pareja, el boomerang, darle el poder a una dupla para tener un voto más y hasta dar inmunidad, pero ahora la decisión tendrá que ser muy bien analizada.
Después de ser eliminados del reality, Alejandra Espinoza le explicó a Gigi y a David en lo que consistirá su revancha, en el jueves de Cara a Cara.
Ya lo saben, su juego no termina aquí porque tienen una Revancha. El próximo jueves ustedes podrán otorgarle el poder a una pareja... ¡Para dar la nominación directa!Alejandra Espinoza
Alan Tacher explicó que Gigi y David podrán elegir a una de las parejas que sigan en la competencia, para que, la dupla elegida, pueda nominar a otra, de manera directa.
No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.