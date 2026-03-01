¿Apostarías por mí? Gigi y David, la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, quedan impactados al escuchar su revancha La pareja todavía tiene un as bajo la manga y esta será su última oportunidad de mover sus cartas dento del reality

Este domingo 1 de marzo, Gigi y David se convirtieron en la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, tras medirse en la placa junto a Adrián Di Monte, Nuja Amar, Laysha Pink, 'El Malito', Mario y Brenda Bezares.

Como todas las parejas que salen del reality, poco a poco se irán conectando con el mundo exterior y eso los va a ayudar para jugar su última carta en el programa: La Revancha.

Esta es la revancha de Gigi y David, la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?

Todas y cada una de las parejas que han salido del reality, han tenido la oportunidad de hacer una última jugada antes de regresar a su normalidad.

Hemos visto revanchas de muchos tipos: sumarle dos puntos más a una pareja, el boomerang, darle el poder a una dupla para tener un voto más y hasta dar inmunidad, pero ahora la decisión tendrá que ser muy bien analizada.

Después de ser eliminados del reality, Alejandra Espinoza le explicó a Gigi y a David en lo que consistirá su revancha, en el jueves de Cara a Cara.

Ya lo saben, su juego no termina aquí porque tienen una Revancha. El próximo jueves ustedes podrán otorgarle el poder a una pareja... ¡Para dar la nominación directa! Alejandra Espinoza



Alan Tacher explicó que Gigi y David podrán elegir a una de las parejas que sigan en la competencia, para que, la dupla elegida, pueda nominar a otra, de manera directa.

