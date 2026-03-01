¡Golpe para Rebelión! Gigi y David son la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías Por Mí?
El público tuvo el control y votó, ahora Team Rebelión va en picada con la eliminación de Gigi y David
Esta noche en ¿Apostarías por Mí? tuvimos una placa de nominados muy variada, donde dos parejas de Team Rebelión y dos del Team Pueblo se volvieron a medir con el apoyo de los fans, pues ninguno tenía su futuro asegurado.
En esta épica semana de competencia, Gigi, David, Adrián y Nuja estuvieron en riesgo de eliminación porque así lo decidió el público. Mientras que el azar no estuvo del lado de Mario, Brenda, Laysha y 'El Malito', por lo que salieron nominados en el Cara a Cara.
David y Gigi se convierten en la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?
A partir de esta sexta semana, Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelaron que ya no hay duelo de salvación, por lo que las parejas tuvieron que someterse completamente el voto del público, y nadie pudo asegurar su lugar mediante un desafío en vivo.
Los fans tuvieron el poder de demostrar si hay más seguidores del Team Rebelión o del Team Pueblo, por lo que esta eliminación fue clave en la competencia, y sobre todo para las parejas que siguen dentro de la villa.
Tras cuatro días de poder votar y una elección muy marcada, Gigi y David son la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí? Definitivamente un gran golpe que sufrirá Team Rebelión, pues los papeles se invirtieron y ahora son ellos los que son superados en número.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.