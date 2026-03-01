¿Apostarías por mí? ¡Golpe para Rebelión! Gigi y David son la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías Por Mí? El público tuvo el control y votó, ahora Team Rebelión va en picada con la eliminación de Gigi y David

Video ¡Gigi y David están agradecidos con Taina porque despertaron!

Esta noche en ¿Apostarías por Mí? tuvimos una placa de nominados muy variada, donde dos parejas de Team Rebelión y dos del Team Pueblo se volvieron a medir con el apoyo de los fans, pues ninguno tenía su futuro asegurado.

En esta épica semana de competencia, Gigi, David, Adrián y Nuja estuvieron en riesgo de eliminación porque así lo decidió el público. Mientras que el azar no estuvo del lado de Mario, Brenda, Laysha y 'El Malito', por lo que salieron nominados en el Cara a Cara.

David y Gigi se convierten en la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?

A partir de esta sexta semana, Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelaron que ya no hay duelo de salvación, por lo que las parejas tuvieron que someterse completamente el voto del público, y nadie pudo asegurar su lugar mediante un desafío en vivo.

Los fans tuvieron el poder de demostrar si hay más seguidores del Team Rebelión o del Team Pueblo, por lo que esta eliminación fue clave en la competencia, y sobre todo para las parejas que siguen dentro de la villa.

Tras cuatro días de poder votar y una elección muy marcada, Gigi y David son la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí? Definitivamente un gran golpe que sufrirá Team Rebelión, pues los papeles se invirtieron y ahora son ellos los que son superados en número.

