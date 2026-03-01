TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Golpe para Rebelión! Gigi y David son la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías Por Mí?

El público tuvo el control y votó, ahora Team Rebelión va en picada con la eliminación de Gigi y David

Gladys Tello
Por:Gladys Tello
Video ¡Gigi y David están agradecidos con Taina porque despertaron!

Esta noche en ¿Apostarías por Mí? tuvimos una placa de nominados muy variada, donde dos parejas de Team Rebelión y dos del Team Pueblo se volvieron a medir con el apoyo de los fans, pues ninguno tenía su futuro asegurado.

En esta épica semana de competencia, Gigi, David, Adrián y Nuja estuvieron en riesgo de eliminación porque así lo decidió el público. Mientras que el azar no estuvo del lado de Mario, Brenda, Laysha y 'El Malito', por lo que salieron nominados en el Cara a Cara.

David y Gigi se convierten en la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?

A partir de esta sexta semana, Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelaron que ya no hay duelo de salvación, por lo que las parejas tuvieron que someterse completamente el voto del público, y nadie pudo asegurar su lugar mediante un desafío en vivo.

Los fans tuvieron el poder de demostrar si hay más seguidores del Team Rebelión o del Team Pueblo, por lo que esta eliminación fue clave en la competencia, y sobre todo para las parejas que siguen dentro de la villa.

Tras cuatro días de poder votar y una elección muy marcada, Gigi y David son la sexta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí? Definitivamente un gran golpe que sufrirá Team Rebelión, pues los papeles se invirtieron y ahora son ellos los que son superados en número.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

