Claudia se sincera con su suegra y le envía un contundente mensaje: “No volveré a herir a su hijo”
La empresaria decidió expresarle unas palabras a su suegra con la esperanza de que, con el tiempo, puedan limar asperezas y construir una buena relación.
En medio de una dinámica que puso a prueba la honestidad de las parejas, cada participante tuvo que r evelar frente a los demás aquello que no estaría dispuesto a perdonar y lo que considera que su pareja sí podría dejar pasar. Fue en este contexto que Claudia abrió su corazón y aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a su suegra, dejando clara su intención de no volver a lastimar a su hijo y de apostar por una nueva etapa marcada por el respeto y la reconciliación.
Claudia envía un conciliador mensaje a su suegra en ‘¿Apostarías Por Mí?’
Tras realizar la dinámica, el anfitrión le preguntó a Claudia qué le diría a su suegra si la tuviera enfrente a lo que ella respondió:
Señora Mendez, yo sólo le quiero pedir disculpas por la persona que fuí y le prometo que, mientras yo siga en esta vida, su hijo no va a volver a sufrir por algo que yo le causéClaudia
Fueron las palabras que dijo Claudia frente a la cámara, logrando conmover a todas las demás parejas. Y Lorenzo no podía quedarse indiferente ante estas palabras de su esposa, por lo que se levantó a hablar con ella y a abrazarla.
Mi círculo está completo, te tengo a ti, tengo a las niñas y es la pieza perfecta para que tú… sólo el tiempo lo dirá.. estoy cerca de conseguirlo y te lo agradezcoLorenzo
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
