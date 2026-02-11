TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Claudia se sincera con su suegra y le envía un contundente mensaje: “No volveré a herir a su hijo”

La empresaria decidió expresarle unas palabras a su suegra con la esperanza de que, con el tiempo, puedan limar asperezas y construir una buena relación.

Por:Ana Belén Ortiz
Video Lorenzo está muy estresado porque no quiere jugar por equipos

En medio de una dinámica que puso a prueba la honestidad de las parejas, cada participante tuvo que r evelar frente a los demás aquello que no estaría dispuesto a perdonar y lo que considera que su pareja sí podría dejar pasar. Fue en este contexto que Claudia abrió su corazón y aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a su suegra, dejando clara su intención de no volver a lastimar a su hijo y de apostar por una nueva etapa marcada por el respeto y la reconciliación.

Claudia envía un conciliador mensaje a su suegra en ‘¿Apostarías Por Mí?’

Tras realizar la dinámica, el anfitrión le preguntó a Claudia qué le diría a su suegra si la tuviera enfrente a lo que ella respondió:

Señora Mendez, yo sólo le quiero pedir disculpas por la persona que fuí y le prometo que, mientras yo siga en esta vida, su hijo no va a volver a sufrir por algo que yo le causé
Claudia

Fueron las palabras que dijo Claudia frente a la cámara, logrando conmover a todas las demás parejas. Y Lorenzo no podía quedarse indiferente ante estas palabras de su esposa, por lo que se levantó a hablar con ella y a abrazarla.

Mi círculo está completo, te tengo a ti, tengo a las niñas y es la pieza perfecta para que tú… sólo el tiempo lo dirá.. estoy cerca de conseguirlo y te lo agradezco
Lorenzo


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

