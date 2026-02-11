¿Apostarías por mí? Claudia se quiebra al hablar de su difícil infancia ante Breh y Franco en '¿Apostarías por Mí?' La esposa de Lorenzo abrió su corazón y compartió episodios significativos de su vida, marcada por carencias económicas y complejos retos familiares que la forjaron desde muy joven.

Video Lorenzo está muy estresado porque no quiere jugar por equipos

En su debut como anfitriones de la Suite Diamante, Claudia y Lorenzo decidieron recibir a Breh y Franco durante su primer martes al frente del espacio. La pareja explicó que los eligieron por la cercanía y la honestidad que siempre han caracterizado su relación.

Lorenzo realizó un brindis en honor a la pareja invitada, quienes reafirmaron su amistad y decidieron tener una noche de calma y buena comida. Sin embargo, Breh le pidió a Claudia conocer un poco más sobre ella, por lo que contó algunos duros capítulos sobre su infancia y adolescencia que la marcaron para siempre.

Claudia llora al recordar su pasado y su esposo Lorenzo la consuela

¿Apostarías Por Mí?



Claudia decidió abrir su corazón frente a Breh y Franco y les contó cómo fueron sus primeros años de vida.

Yo tenía 4 años y cuidaba desde entonces a mi hermanito, porque mi mamá trabajaba de noche, por eso bloqueé mi niñez, como forma de defenderme de mi trauma, porque yo no tuve una niñez bonita con mamá y papá, mi niñez me duele… Claudia



Además, les compartió que las malas decisiones que ha tomado en cuanto a su vida personal fue por la falta de la figura paterna en su vida.

La razón por la que Lorenzo y yo nos divorciamos, fue porque él literal conoció a una fierilla que era yo, porque tenía mucho trauma… Yo tengo tres hijos de tres diferentes hombres porque yo anhelaba tanto tener una familia, pero yo no sabía elegir a un hombre porque yo nunca tuve un papá Claudia



Claudia siguió narrando cómo fue su infancia, incluso un hecho que le marcó para siempre, cuando tenía sólo 5 años.

Cuando era niña tuve más de siete padrastros y cuando tenía 5 años, uno de ellos me lastimó para toda mi vida… pero nadie me creyó y me encerraron en un sótano Claudia

¿Apostarías Por Mí?

Aunque Claudia aseguró que no juzga a su mamá por todo lo que pasó durante su niñez, ella recuerda que todo lo que le tocó pasar durante esta etapa de su vida, fue como si le hubieran robado su infancia.

Comencé a trabajar desde los 14 años porque mi mamá no podía solventar los gastos, porque era madre soltera de tres hijos, y no podía pagar sus deudas y me dijo que me pusiera a trabajar, yo no tuve niñez y me robaron también mi juventud Claudia



Una de las confesiones que más trabajo le costó revelar a Claudia, fue que cuando tenía solo 18 años tuvo que dedicarse al baile para salir adelante.

No sé si contar lo que pasó cuando tenía 17 años, porque fuí juzgada por eso… En cuanto cumplí 18 fuí bailarina, bailé para pagar más facturas… mi mamá me llevó a agarrar mi primer trabajo de eso Claudia

Video Claudia narra la fuerte depresión que vivió por el fallecimiento de su hermanito

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.