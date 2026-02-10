TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Ya es oficial! Team Pueblo cerró sus filas para evitar chismes y problemas, ¿de quién se están cuidando?

Laysha, ‘Malito’, Tiby, Medina, Ale, Beta, Brenda y Mario se reunieron junto a la alberca de la Villa de ¿Apostarías por mí?, donde acordaron cerrar filas para seguir unidos y evitar conflictos

Univision picture
Por:Univision
Video ¡Están tirando el anzuelo! Team Pueblo cierra filas para EVITAR problemas y que les creen chismes

Desde hace varias semanas, Laysha, ‘Malito’, Tiby, Medina, Ale, Beta y Mario se unieron para formar el ‘Team Pueblo’ en ¿Apostarías por mí?, con el fin de unirse y así estar cerca de la gran final.

A pesar de que Mario había dicho que ya no estaba con ningún equipo, nuevamente se le vió junto al ‘Team Pueblo’, quienes tuvieron una junta para hacer varios acuerdos.

‘Team Pueblo’ cierra sus filas en ¿Apostarías por mí?

En la reunión, Mayito aseguró que ha llevado una relación cordial con Adrián Di Monte, con quien protagonizó una discusión hace unos días, mientras que no ha hablado con Nuja, situación que compartió con Laysha, quien trata de no hablarle.

“Por cómo se han comportado, están tirando el anzuelo para que lo pesquemos”, explicó Beta frente al resto del grupo; mientras que Laysha compartió que también le han lanzado comentarios para que ella reaccione de manera negativa.

Integrantes de Team Pueblo aconsejan no caer en provocaciones en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


“No me ofende, me da risa. Ya me ha dicho, pero yo no le contesto. Ayer me dijo ‘ah, qué risa cuando Alina te dijo que parecías Chucky. Esa no fue Alina, fui yo, pero ellos creen eso”, compartió Laysha.

Mario le aconsejó parar ese tipo de comentarios, idea que también tuvo Beta, para evitar cualquier tipo de conflicto y seguir unidos; momento que aprovecharon para bromear con el apodo de Chucky; además de bromear con Ale y Beta.

Video ¡Están tirando el anzuelo! Team Pueblo cierra filas para EVITAR problemas y que les creen chismes


¿Apostarías por mí?