apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco y Breh ganan bono en ¿Apostarías por mí?; ¿en qué lugar quedaron del ranking semanal?

Tras darse a conocer los mejores resultados del desafío ‘Laberinto de palabras’, una de las parejas ganó un bono que se suma a su bolsa semanal en ¿Apostarías por mí?

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video ¡Breh logra superar en el desafío a Gigi y Alejandra de manera contundente!

Tras la nominación de Ale y Beta, las parejas hicieron su mejor estrategia para ganar la primera apuesta de la semana, donde las mujeres pasaron por el desafío ‘Laberinto de palabras’ en ‘¿Apostarías por mí?’.

¿Quién ganó el bono en ‘¿Apostarías por mí?’ este 10 de febrero?

En esta ocasión, el bono de 3 mil dólares fue para la mujer que tuvo más aciertos en la menor cantidad de tiempo.

A pesar de que seis parejas tuvieron tres aciertos en la prueba, Breh y Gigi concluyeron con éxito el desafío, pero solo una de ellas podría llevarse dicha cantidad.

Breh durante el desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí?
Breh durante el desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Por solo 30 segundos de diferencia, Breh y Franco se llevaron el bono de 3 mil dólares, dinero que se suma a su bolsa semanal y que podrán apostar mañana en el próximo desafío.

Franco y Breh ganan el bono en ¿Apostarías por mí?
Franco y Breh ganan el bono en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

