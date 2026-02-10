TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Claudia y Lorenzo disfrutan de una elegante cena en la suite con Franco y Breh, ¿hablaron de nuevas estrategias?

Como parte de sus privilegios tras ganar la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, Lorenzo y Claudia eligieron a Franco y Breh para disfrutar de una cena, donde compartieron detalles sobre la convivencia en la Villa.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video Tiby y Medina junto con Lorenzo y Claudia están en riesgo de ser nominados

Después de tres semanas consecutivas en las que René y Ruby disfrutaron de la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, Lorenzo y Claudia ganaron ese privilegio, donde no solo eligieron en qué habitaciones dormirían las parejas, también tuvieron una cena cortesía del Anfitrión.

Lorenzo y Claudia disfrutan de una cena en la Suite Diamante con Franco y Breh en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

En el post-show mostraron a Lorenzo y Claudia en la Suite Diamante discutiendo tras perder la apuesta, ya que perdieron más de 7 mil dólares, quedando en el penúltimo lugar de la tabla.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¡Ya es oficial! Team Pueblo cerró sus filas para evitar chismes y problemas, ¿de quién se están cuidando?
2 mins

¡Ya es oficial! Team Pueblo cerró sus filas para evitar chismes y problemas, ¿de quién se están cuidando?

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh ganan bono en ¿Apostarías por mí?; ¿en qué lugar quedaron del ranking semanal?
1 mins

Franco y Breh ganan bono en ¿Apostarías por mí?; ¿en qué lugar quedaron del ranking semanal?

¿Apostarías por Mí?
¡Las apuestas se hicieron! ¿Quiénes ganaron el desafío de mujeres en '¿Apostarías por mí?'?
2 mins

¡Las apuestas se hicieron! ¿Quiénes ganaron el desafío de mujeres en '¿Apostarías por mí?'?

¿Apostarías por Mí?
¿Qué parejas conforman el Team Pueblo y el Team Rebelión de '¿Apostarías por Mí?'?
2 mins

¿Qué parejas conforman el Team Pueblo y el Team Rebelión de '¿Apostarías por Mí?'?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí? ¿En qué consiste el desafío de mujeres 'Laberinto de palabras' de hoy 10 de febrero?
2 mins

¿Apostarías por mí? ¿En qué consiste el desafío de mujeres 'Laberinto de palabras' de hoy 10 de febrero?

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares regaña a Mario Bezares por lo que hizo; él no se calla y reacciona: “Qué vergüenza”
1 mins

Brenda Bezares regaña a Mario Bezares por lo que hizo; él no se calla y reacciona: “Qué vergüenza”

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares revelan que los utilizaron y afirman: “Ahora resulta que los buenos son ellos”
2 mins

Mario y Brenda Bezares revelan que los utilizaron y afirman: “Ahora resulta que los buenos son ellos”

¿Apostarías por Mí?
Gigi, entre lágrimas, revela lo que le hizo Brenda Bezares: "No tengo piojos"
1 mins

Gigi, entre lágrimas, revela lo que le hizo Brenda Bezares: "No tengo piojos"

¿Apostarías por Mí?
Rubí y René se enfrentan a la realidad fuera de Suite Diamante: reaccionan molestos tras perder el desafío
2 mins

Rubí y René se enfrentan a la realidad fuera de Suite Diamante: reaccionan molestos tras perder el desafío

¿Apostarías por Mí?
Así va el dinero acumulado de las parejas en '¿Apostarías por Mí?' tras cuatro semanas de competencia
1 mins

Así va el dinero acumulado de las parejas en '¿Apostarías por Mí?' tras cuatro semanas de competencia

¿Apostarías por Mí?

“No pensé que nos fueras a poner en riesgo. Yo nada más quería paz y ni eso”, dijo Claudia. “Ya no quiero hablar del tema porque quiero disfrutar la cena”.

Tras la discusión, Lorenzo y Claudia invitaron a Franco y Breh, quienes llegaron a la suite con un gran abrazo y animándolos a no tirar la toalla aún.

Lorenzo y Claudia invitan a Franco y Breh a disfrutar de una cena en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?
Lorenzo y Claudia invitan a Franco y Breh a disfrutar de una cena en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


“Aunque Medina sea muy buen atleta, ustedes lo han hecho mejor. Él puede hacer muchas pruebas, pero cuando le pregunten sobre Tiby no va a poder”, dijo Franco. “Son muy linda pareja, pero les ha ido mal en el juego”.

Tras la junta que tuvo el ‘Team Rebelión’, Breh compartió que quedó en paz con lo que dijo Rubí, al empezar con una estrategia; además compartió que gracias a Mayito y Raúl el juego se puso interesante.

Aprovechando que estaban solos en la suite, Breh y Franco les dieron algunos consejos para que en la apuesta de mañana puedan triunfar, respondiendo las preguntas sobre su relación basándose en la nueva etapa que están viviendo; además les recomendaron apostar la mayor cantidad del dinero que tienen, ya que Tiby y Medina podrían aplicar la misma estrategia.

Franco y Breh aconsejan a Lorenzo y Claudia para no quedar en los últimos lugares del ranking semanal en ¿Apostarías por mí?
Franco y Breh aconsejan a Lorenzo y Claudia para no quedar en los últimos lugares del ranking semanal en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX