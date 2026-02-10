¿Apostarías por mí? Claudia y Lorenzo disfrutan de una elegante cena en la suite con Franco y Breh, ¿hablaron de nuevas estrategias? Como parte de sus privilegios tras ganar la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, Lorenzo y Claudia eligieron a Franco y Breh para disfrutar de una cena, donde compartieron detalles sobre la convivencia en la Villa.

Video Tiby y Medina junto con Lorenzo y Claudia están en riesgo de ser nominados

Después de tres semanas consecutivas en las que René y Ruby disfrutaron de la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, Lorenzo y Claudia ganaron ese privilegio, donde no solo eligieron en qué habitaciones dormirían las parejas, también tuvieron una cena cortesía del Anfitrión.

Lorenzo y Claudia disfrutan de una cena en la Suite Diamante con Franco y Breh en ¿Apostarías por mí?

En el post-show mostraron a Lorenzo y Claudia en la Suite Diamante discutiendo tras perder la apuesta, ya que perdieron más de 7 mil dólares, quedando en el penúltimo lugar de la tabla.

“No pensé que nos fueras a poner en riesgo. Yo nada más quería paz y ni eso”, dijo Claudia. “Ya no quiero hablar del tema porque quiero disfrutar la cena”.

Tras la discusión, Lorenzo y Claudia invitaron a Franco y Breh, quienes llegaron a la suite con un gran abrazo y animándolos a no tirar la toalla aún.

Lorenzo y Claudia invitan a Franco y Breh a disfrutar de una cena en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?



“Aunque Medina sea muy buen atleta, ustedes lo han hecho mejor. Él puede hacer muchas pruebas, pero cuando le pregunten sobre Tiby no va a poder”, dijo Franco. “Son muy linda pareja, pero les ha ido mal en el juego”.

Tras la junta que tuvo el ‘Team Rebelión’, Breh compartió que quedó en paz con lo que dijo Rubí, al empezar con una estrategia; además compartió que gracias a Mayito y Raúl el juego se puso interesante.

Aprovechando que estaban solos en la suite, Breh y Franco les dieron algunos consejos para que en la apuesta de mañana puedan triunfar, respondiendo las preguntas sobre su relación basándose en la nueva etapa que están viviendo; además les recomendaron apostar la mayor cantidad del dinero que tienen, ya que Tiby y Medina podrían aplicar la misma estrategia.

Franco y Breh aconsejan a Lorenzo y Claudia para no quedar en los últimos lugares del ranking semanal en ¿Apostarías por mí?

