¿Apostarías por mí? Team Rebelión se reúne para hablar de su nueva estrategia. ¿Irán por Mayito y Brenda? Tras la primera apuesta de la cuarta semana en ¿Apostarías por mí?, las parejas que conforman el Team Rebelión se reunieron para hablar sobre su estrategia y poner en la placa a otros participantes del Team Pueblo

Video Rubí entra en acción como líder del Team Rebelión para sacudir a la competencia

Tras revelarse que Lorenzo y Claudia, junto a Tiby y Medina, están al fondo del ranking semanal en ¿Apostarías por mí?, las parejas que conforman el Team Rebelión se reunieron afuera de la Villa para hablar sobre las estrategias que pueden ejecutar para tener a otros participantes del Team Pueblo en la placa.

Adrián Di Monte se reúne con el Team Rebelión en ¿Apostarías por mí? para planear su nueva estrategia

PUBLICIDAD

Aprovechando la presencia de Gigi, David, Franco, Breh, René, Rubí, Nuja, Lorenzo y Claudia, Adrián compartió cómo está el panorama actual tras la nominación de Ale y Beta, además de que Tiby y Medina están en el último lugar del ranking semanal, por lo que la apuesta de este miércoles 11 de febrero es muy importante.

“Si caen Tiby y Medina, lo único que queda (es votar) por Laysha y ‘El Malito’, volver a meterlos ahí (en la placa)”, dijo Adrián, a lo que Rubí y Gigi estuvieron de acuerdo, ya que todos comenzarían a pedir votos por ellos mismos en lugar de apoyar a otra pareja.

Adrián y Rubí hablan con el Team Rebelión sobre su próxima estrategia en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Nuevamente, se tocó el tema de meter a Mayito en la placa, momento en el que Franco se sinceró con René, asegurándole que si el conductor se va, es porque “la audiencia no lo quiere”.

“Saquemos la parte emocional, vamos a ser estrategas de tablero, vamos a dialogar movimientos. Yo sé que Laysha y ‘El Malito’ están fuertes porque la gente se puso su escudo y su bandera, que mucho es de un grupo que tienen atrás y que ya no pueden pedir (votos) por ellos porque tienen que empezar a pedir por ellos mismos”, explicó Rubí.

Tras retomar un comentario de Franco, donde compartió que Laysha y ‘Malito’ están muy fuertes tras haber estado nominados en dos ocasiones y ser salvados por los votos del público.

“Ahora yo te pregunto, ¿quién está más fuerte? Este hombre (Adrián) viene de ganar quién sabe cuántos realities?”, añadió Rubí, a lo que René respondió: “Para mí, sería maravilloso que vayan (a la placa) Beta, Medina y Laysha de nuevo, porque los tres son fuertes. Mayito quedó en muchas competencias en último lugar, él también estuvo a punto de perder por los votos y por las apuestas. Para mí, es más vulnerable que entre en otra nominación”.

PUBLICIDAD

Mientras todos expresaban su opinión sobre los escenarios posibles, Nuja mencionó la Revancha que tienen Zerboni y Marce, la cual podría ayudarlos a poner a una pareja del Team Pueblo en la placa el próximo 12 de febrero.

Al final, René aseguró que, de votar por Mayito, Beta retará a Mayito y lo podría sacar de la placa, por lo que su plan de que el conductor salga se caería a pedazos.

Video Rubí entra en acción como líder del Team Rebelión para sacudir a la competencia



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.