¿Apostarías por mí? Brenda expone malos olores y, frente a René y Rubí, pone un límite: "Ya huele a todo este cuarto" Sin reparo, Brenda Bezares se puso a aromatizar la Habitación Corazón y se quejó de los olores con Mayito, René y Rubí.

Video Brenda Bezares desinfecta la Habitación Corazón porque huele feo

Brenda Bezares se quejó de los olores que en las últimas semanas de '¿Apostarías por mí?' se apoderan de la Habitación Corazón.

Como una manera de solucionarlo y con el propósito de poner un límite, Brenda se puso a rociar aromatizante, aunque coincidió con René en que lo mejor sería desinfectar.

Luego de casi vaciar el producto, Brenda hizo una prueba para ver si había logrado acabar con los malos olores.

"Bueno, espero (que haya servido), ahorita salgo y entro. Ya huele a todo este cuarto", mencionó.

Rubí y René bromearon con la situación con Mayito y frente a Brenda.

"Lo peor es que era insecticida", dijo René.

Brenda entró a la habitación y aseguró que su acción había surtido efecto.

"Huele rico", expresó. "Acá huele a comida, luego entras... sí, sí huele mejor, mucho mejor".

Rubí tomó con humor el tema y hasta un pícaro chiste compartió.

"Pensé que le dirías huelen a bosque ... a vos que te cag*ste", dijo, desatando la risa de René y Mayito.

"Me gustó más ese", reaccionó Mario Bezares ante el chiste de Rubí.

