¿Laysha no quiere tener hijos con El Malito? Revela el fuerte motivo; él hace conmovedora confesión
Laysha y El Malito tuvieron una intensa plática en ¿Apostarías por mí?, donde ella reveló por qué duda en tener hijos con él. Esto fue lo que pasó
Laysha se sinceró, por primera vez, con El Malito en una intensa plática que tuvieron en la alberca de la villa en ¿Apostarías por mí?, donde reveló por qué duda en tener hijos con él.
En la misma charla, El Malito conmovió a su pareja al hacerle una inesperada y emotiva confesión de cómo cambió su vida.
Laysha y El Malito casi lloran: se dicen sus verdades
El Malito y Laysha pasaron un rato en la alberca, donde él sin dudarlo confesó, conmovido, como ella le cambió la vida.
“Yo tengo muchas cosas que estoy sanando de mi vida previa y con todo y eso, hemos decidido amarnos… No tengo palabras para agradecerle a Dios por ponerte en mi camino y en el momento en que lo hizo”, precisó.
Sin embargo, El Malito aseguró que desde que Laysha está en su vida, lo ha “hecho un mejor hombre”.
“Las cosas que yo he podido superar, lo mucho que he podido mejorar en mi relación con Dios en un año porque tú llegaste a mi vida, me has ayudado a ser mejor hombre, yo he cambiado muchas cosas… Yo no sentía que me merecía una mujer como tú… Me siento súper agradecido por tenerte en mi vida”, precisó.
Tras las palabras de El Malito, Laysha tocó el tema de la maternidad y cuestionó fuertemente a su pareja, detallando por qué duda en tener hijos.
“Porque de eso se trata la vida, de que avancemos los dos sepas o no sepas ¿Apoco tú sabes ser papá? y cuando tengamos un hijo, ¿me vas a dejar a mí?”, comentó.
Ante los cuestionamientos, El Malito indicó que estará presente cuando decidan ser papás y precisó: “No, claro que no”.
