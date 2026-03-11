TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Laysha no quiere tener hijos con El Malito? Revela el fuerte motivo; él hace conmovedora confesión

Laysha y El Malito tuvieron una intensa plática en ¿Apostarías por mí?, donde ella reveló por qué duda en tener hijos con él. Esto fue lo que pasó

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video Laysha y Malito hablan sus DIFERENCIAS para reconciliarlas

Laysha se sinceró, por primera vez, con El Malito en una intensa plática que tuvieron en la alberca de la villa en ¿Apostarías por mí?, donde reveló por qué duda en tener hijos con él.

En la misma charla, El Malito conmovió a su pareja al hacerle una inesperada y emotiva confesión de cómo cambió su vida.

PUBLICIDAD

Laysha y El Malito casi lloran: se dicen sus verdades

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda expone malos olores y, frente a René y Rubí, pone un límite: "Ya huele a todo este cuarto"
1 mins

Brenda expone malos olores y, frente a René y Rubí, pone un límite: "Ya huele a todo este cuarto"

¿Apostarías por Mí?
Nuja, en llanto, dice a Adrián que sabe que no ganarán '¿Apostarías por mí?': "Muchas cosas han sido injustas"
2 mins

Nuja, en llanto, dice a Adrián que sabe que no ganarán '¿Apostarías por mí?': "Muchas cosas han sido injustas"

¿Apostarías por Mí?
¿Brenda Bezares y Laysha siguen peleadas? Hacen inesperada revelación: “Ya no tengo que hacer nada”
2 mins

¿Brenda Bezares y Laysha siguen peleadas? Hacen inesperada revelación: “Ya no tengo que hacer nada”

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito admiten que han peleado en ¿Apostarías por mí?: “Vamos a salir de aquí más fuertes"
2 mins

Laysha y El Malito admiten que han peleado en ¿Apostarías por mí?: “Vamos a salir de aquí más fuertes"

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías Por Mí?’: Este viernes se revelará a la cuarta pareja finalista; aquí te contamos cómo será
2 mins

‘¿Apostarías Por Mí?’: Este viernes se revelará a la cuarta pareja finalista; aquí te contamos cómo será

¿Apostarías por Mí?
Tras ganar su pase a la final, Laysha y Malito comparten beneficio del Anfitrión con 'Los Bebitos'
2 mins

Tras ganar su pase a la final, Laysha y Malito comparten beneficio del Anfitrión con 'Los Bebitos'

¿Apostarías por Mí?
Alejandra y Beta discuten rumbo a la final tras la prueba: “Solo quiero que me escuches”
2 mins

Alejandra y Beta discuten rumbo a la final tras la prueba: “Solo quiero que me escuches”

¿Apostarías por Mí?
Laysha y 'El Malito' son la primera pareja finalista de ¿Apostarías por mí?
2 mins

Laysha y 'El Malito' son la primera pareja finalista de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Las parejas se sinceran y revelan en qué gastarían el dinero que acumularon si ganan ¿Apostarías por mí?
5 mins

Las parejas se sinceran y revelan en qué gastarían el dinero que acumularon si ganan ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¿En qué consiste ‘La Jaula’, desafío con el que se definirá a la primera pareja finalista de ‘¿Apostarías por mí?’?
1 mins

¿En qué consiste ‘La Jaula’, desafío con el que se definirá a la primera pareja finalista de ‘¿Apostarías por mí?’?

¿Apostarías por Mí?

El Malito y Laysha pasaron un rato en la alberca, donde él sin dudarlo confesó, conmovido, como ella le cambió la vida.

“Yo tengo muchas cosas que estoy sanando de mi vida previa y con todo y eso, hemos decidido amarnos… No tengo palabras para agradecerle a Dios por ponerte en mi camino y en el momento en que lo hizo”, precisó.

Sin embargo, El Malito aseguró que desde que Laysha está en su vida, lo ha “hecho un mejor hombre”.

“Las cosas que yo he podido superar, lo mucho que he podido mejorar en mi relación con Dios en un año porque tú llegaste a mi vida, me has ayudado a ser mejor hombre, yo he cambiado muchas cosas… Yo no sentía que me merecía una mujer como tú… Me siento súper agradecido por tenerte en mi vida”, precisó.

Tras las palabras de El Malito, Laysha tocó el tema de la maternidad y cuestionó fuertemente a su pareja, detallando por qué duda en tener hijos.

“Porque de eso se trata la vida, de que avancemos los dos sepas o no sepas ¿Apoco tú sabes ser papá? y cuando tengamos un hijo, ¿me vas a dejar a mí?”, comentó.

Ante los cuestionamientos, El Malito indicó que estará presente cuando decidan ser papás y precisó: “No, claro que no”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX