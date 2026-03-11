TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja, en llanto, dice a Adrián que sabe que no ganarán '¿Apostarías por mí?': "Muchas cosas han sido injustas"

Tras abandonar el desafío, Nuja no pudo contener su frustración y rompió en llanto con Adrián Di Monte.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Nuja se rinde en el Desafío y termina en llanto

Nuja estalló en llanto al no poder terminar el desafío que podría asegurarle un lugar como finalista junto a Adrián Di Monte.

Expresó que sentía mucha angustia y frustración porque verdaderamente quería superar el desafío en la recta final de '¿Apostaría por mí?'.

"Tranquila, no pasa nada", respondió Adrián.

Nuja insistió en que esta era su oportunidad para ganarse un lugar como finalista, porque, reconoció, no se percibe como la pareja ganadora.

"Era mi oportunidad para mínimo ... o sea, yo sé que no vamos a ganar el reality, es más que obvio, pero dije mínimo un p*nche lugar dentro de esos cuatro", destacó entre lágrimas.

Adrián Di Monte intentó confortar, reconociendo que durante estas 8 semanas lo hicieron lo mejor que pudieron.

"Tiene sentido sentir frustrada y es válido, yo quería cumplirte, estar dentro de los cuatro", reaccionó Nuja.

"A veces se gana, a veces se pierde, no pasa nada", insistió Adrián.

Nuja expresó que quería cumplirle a Adrián el colocarse dentro de los cuatro finalistas, pues en su reality pasado salió en las primeras semanas.

"Para mí muchas cosas que nos han pasado como pareja y que te han pasado a ti son súper injustas, muy injustas, y nadie más lo sabe más que tú y yo. En el proyecto pasado te sacaron a la segunda y dije 'wey, ¿por qué si tiene un corazón gigante, siempre ayuda a los demás ...?' yo dije se da esta oportunidad mínimo que llegue dentro de los cuatro, que se le regrese un poquito de lo que él da a los demás", explicó.

Adrián tomó entre sus brazos a Nuja y le aseguró que ella le había dado más de lo que imaginaba.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

