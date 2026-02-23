TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

¡El Anfitrión te escuchó! Hoy podrás votar por la pareja que quieres que quede nominada, te contamos

Descubre cómo podrás votar hoy 23 de febrero por la pareja que quieres que quede nominada.

Debes saber que el Anfitrión de‘¿Apostarías por Mí?’ siempre lo ve todo, tanto dentro como fuera de la villa y esta vez escuchó las peticiones del público y por fin, podrás hacer algo que desde hace tiempo pediste: ¡Votar por la pareja que quieres que quede nominada!

Así como lo lees, hoy lunes 23 de febrero podrás votar por la pareja que quieres sea la primera nominada de la sexta semana del reality y aquí te decimos algunos detalles.

Hoy podrás votar en ‘¿Apostarías por Mí?’

Video Franco promete no pelear con Mario y Breh dice que Malito le cae bien


¿Adrián ya tiró la toalla? Team Pueblo analiza su forma de jugar en ¿Apostarías por mí?

Hoy definitivamente no podrás perderte el show en vivo de ‘¿Apostarías Por Mí?’, porque será ahí donde se revelará la forma en la que podrás votar.

Lo que sí te adelantamos es que hoy dentro de la villa las cosas no volverán a ser iguales, y en esta ocasión será el público quién podrá votar para elegir a la pareja que quiere que quede en el cuadro de nominados. ¿Qué pasará?

Recordemos los últimos acontecimientos dentro del reality, en el que una pareja del Team Rebelión fue eliminada, es decir Claudia y Lorenzo, dejando dolido al mencionado equipo. Mientras que Team Pueblo regresó fortalecido y con más ganas de seguir en la competencia.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

