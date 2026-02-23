TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

El Anfitrión reorganiza a las parejas en la villa: así quedó la nueva distribución

El Anfitrión toma el control total de la villa y reorganiza estratégicamente a las parejas, ¿habrá más conflictos esta semana?

Video Franco y Breh confiesan que están que se los lleva … por no ser los favoritos

Hace una semana, El Anfitrión retomó el control de su villa y ahora él es el encargado de reorganizar a las parejas de ¿Apostarías por Mí? en las habitaciones. En las primeras semanas, la dupla que ganaba el desafío de parejas, era quien reorganizaba todo.

Las filas poco a poco se cierran y las ocho parejas que quedan en competencia ya tienen sus equipos definidos. Es por eso que El Anfitrión mueve sus piezas e impulsa a algunas duplas a convivir, casi por obligación -o mínimo durante la noche-.

Así reorganiza El Anfitrión a las parejas en la villa de ¿Apostarías por Mí?

En esta ocasión, Rubí y René al arrasar en el desafío de parejas, tuvieron la opción de mandar a una de ellas a La Bodega. Su decisión fue enviar a Adrián Di Monte y Nuja Amar, aunque quisieron arrepentirse al instante y pedir un cambio, el cual les fue negado.

Tras este movimiento, que a todos dejó atónitos, El Anfritrión movió a las demás parejas de habitación.

En la habitación Corazón, donde hay más camas, se quedarán: Mario, Brenda, René, Rubí, Alejandra, Beta, Gigi y David.

En la habitación Trébol dormirán: Laysha, 'El Malito, Lupillo, Taina, Franco y Breh.

Hay que recordar que hace una semana la Suite Diamante quedó clausurada, por lo que las parejas ya no tendrán comodidades exclusivas ni mucha privacidad.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

