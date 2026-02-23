¿Apostarías por mí? El Anfitrión reorganiza a las parejas en la villa: así quedó la nueva distribución El Anfitrión toma el control total de la villa y reorganiza estratégicamente a las parejas, ¿habrá más conflictos esta semana?

Video Franco y Breh confiesan que están que se los lleva … por no ser los favoritos

Hace una semana, El Anfitrión retomó el control de su villa y ahora él es el encargado de reorganizar a las parejas de ¿Apostarías por Mí? en las habitaciones. En las primeras semanas, la dupla que ganaba el desafío de parejas, era quien reorganizaba todo.

Las filas poco a poco se cierran y las ocho parejas que quedan en competencia ya tienen sus equipos definidos. Es por eso que El Anfitrión mueve sus piezas e impulsa a algunas duplas a convivir, casi por obligación -o mínimo durante la noche-.

Así reorganiza El Anfitrión a las parejas en la villa de ¿Apostarías por Mí?

En esta ocasión, Rubí y René al arrasar en el desafío de parejas, tuvieron la opción de mandar a una de ellas a La Bodega. Su decisión fue enviar a Adrián Di Monte y Nuja Amar, aunque quisieron arrepentirse al instante y pedir un cambio, el cual les fue negado.

Tras este movimiento, que a todos dejó atónitos, El Anfritrión movió a las demás parejas de habitación.

En la habitación Corazón, donde hay más camas, se quedarán: Mario, Brenda, René, Rubí, Alejandra, Beta, Gigi y David.

En la habitación Trébol dormirán: Laysha, 'El Malito, Lupillo, Taina, Franco y Breh.

Hay que recordar que hace una semana la Suite Diamante quedó clausurada, por lo que las parejas ya no tendrán comodidades exclusivas ni mucha privacidad.

