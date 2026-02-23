TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Franco y Breh aceptan que no son los favoritos de ¿Apostarías por mí?: “Vamos a analizar el juego”

Tras la eliminación de Lorenzo y Claudia en ¿Apostarías por mí?, Franco y Breh salieron al patio de la Villa para hablar sobre su situación, aceptando que no son los favoritos del público

Por:Liliana Carmona
El pasado 22 de febrero, Lorenzo y Claudia fueron la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?, situación que no les agradó nada al Team Rebelión, quienes esperaban verlos regresar para que pudieran confirmar que el público los está apoyando.

Franco y Breh analizan la salida de Lorenzo y Claudia en ¿Apostarías por mí? y se dan cuenta que no son los favoritos

A pesar de que Breh no se sintió cómoda al hablarle a una cámara, Franco la animó para que así pudieran dirigirse directamente al público que sigue el reality show como parte de su estrategia.

“Llegamos a la conclusión de que si nuestro juego realmente aquí, y único juego, porque no sabemos si tenemos fans, pero si nuestro único ‘juego’ son las dinámicas y las apuestas, vamos a incluirnos un poco a decir qué estamos pensando y lo que queremos lograr esta semana”, explicó Breh.

Imagen TelevisaUnivision


La pareja compartió que pensaron que saldrían en la segunda semana del reality show, pero ahora están a la mitad, situación que cambió la perspectiva de su estrategia.

“Sabemos que, probablemente, no seamos la propuesta más divertida de contenido para el público y el dinero que estamos juntando en la bolsa, ya que somos el equipo que más dinero ha juntado hasta ahora (...) en la semana 6 sin un fandom, o un papel de víctima, lo veo difícil (ganar)”, dijo Franco.

Breh aseguró que para ellos no es fácil mostrarse vulnerables, por lo que han decidido que desean acumular 300 mil dólares “solo por diversión” durante el tiempo que sigan en la Villa.

“Porque sabemos que son villa-dólares que no tenemos si no somos los favoritos y ya tenemos muchas evidencias de que no somos los favoritos por muchos motivos, no los juzgo. Vamos a empezar a jugar más duro y a seguir apostando, pero no vamos a hacer estupideces, vamos a analizar el juego”, precisó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

